Хроніка санкцій. Рубль знову стрімко падає

«Дедалі більше росіяни готуються до «смутних часів», коли покладатись доведеться виключно на себе»

На стійкість російської економіки впливає багато факторів. Зокрема, психологічних. Чим більше буде дрібних, але помітних порізів, тим швидше рухне колос.

На валютному ринку РФ – різке скорочення продажу валюти експортерами.

У вересні продажі впали на 30% до $8,3 млрд – мінімальний рівень з серпня 2023, коли рубль також падав.

Рубль знову стрімко падає – з 82,8 руб за дол 26 серпня до 97,3 10 жовтня (майже 18%). Швидкість падіння можна порівняти з обвалом влітку 2023 року.

Проте, якщо минулого року обвал рубля якраз був зупинений посиленням продажів валюти найбільшими експортерами майже вдвічі та зростанням ключової ставки Центробанку, – то зараз ситуація кардинально інша.

Експортери зменшують заведення виручки до РФ, а ставка ЦБ й так на високому рівні.

Нафтогазові доходи знизилися слідом за падінням середньомісячних цін реалізації сировини та зниженням фізичних поставок на основні ринки збуту (Китай, Індія та Туреччина).

Піковий продаж валюти найбільшими експортерами РФ у травні-червні цього року – у середньому по 14,8 млрд на місяць, далі 12 млрд у липні та 11,9 млрд у серпні (у середньому 12,7 млрд за 8 місяців 2024). Тож нинішніх 8 млрд вкрай мало для насичення попиту на валюту.

Валюту ж росіяни не лише не бажають повертати до підсанкційної родіни, але воліють якомога більше вивести звідти.

Наприклад, валютні депозити у російських банках зменшилися з 2021 року з 94 до 42 млрд доларів. А валютні депозити росіян в іноземних банках (поза юрисдикцією РФ) зросли до нового максимуму – $79 млрд порівняно з $30-31 млрд наприкінці 2021 року.

Фактично йдеться про виведення одних і тих же $50 млрд з банківської системи РФ закордон при стабільності готівкової валюти на руках у росіян (оцінюється в 95 млрд доларів).

Дедалі більше росіяни готуються до «смутних часів», коли покладатись доведеться виключно на себе.

І далі буде...