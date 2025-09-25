Пентагон розпускає комітет з питань жінок у війську, бо він «просуває феміністичну ідеологію»

Гегсет вирішив припинити роботу Консультативного комітету з питань жінок у війську, оскільки, за його словами, орган завдає шкоди боєздатності» збройних сил

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет оголосив про розпуск дорадчого комітету, який займався наданням рекомендацій щодо забезпечення добробуту військовослужбовиць. Своє рішення він обґрунтував тим, що цей орган просуває «феміністичну ідеологію, яка сіє розбрат». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Заснований у 1951 році, цей комітет був одним із найбільш давніх консультативних органів, що діяв у військовій сфері США. Він надавав поради з широкого кола питань, пов'язаних із жінками у війську, включаючи їхній набір, утримання на службі, працевлаштування, інтеграцію, добробут та загальне ставлення.

За період своєї діяльності комітет передав керівництву Пентагону понад 1100 рекомендацій, із яких 94% були схвалені повністю або частково. На сайті органу зазначено, що його рекомендації історично мали ключове значення для впровадження змін у закони та політики, які стосуються військовослужбовиць.

Офіційний представник Пентагону підтвердив, що Гегсет вирішив припинити роботу Консультативного комітету з питань жінок у війську, оскільки, за його словами, орган «зосереджений на просуванні роз’єднувальної феміністичної ідеології, яка завдає шкоди боєздатності» збройних сил. Замість цього міністр оборони прагне впроваджувати універсальні стандарти, нейтральні до статі.

Варто зазначити, що раніше Піт Гегсет вже висловлював критику на адресу ініціатив, спрямованих на забезпечення різноманітності, рівності та інклюзії (Diversity, Equity, and Inclusion – DEI). Від початку його перебування на посаді Міністра оборони Пентагон скасував святкування, присвячені певним ідентичностям, наприклад, Місяць афроамериканської історії (Black History Month). Також було вилучено певні книги з навчальної програми Військово-морської академії США.

Окрім того, очільник Міноборони США скасував програму, яка була затверджена адміністрацією Дональда Трампа у 2017 році й мала на меті збільшити участь жінок у секторах національної безпеки.

Як повідомлялося, міністр оборони Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів США терміново зібратися наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії – без зазначення причини. Це викликало занепокоєння після численних звільнень високопосадовців адміністрацією Дональда Трампа цього року.

За словами понад десятка осіб, обізнаних із ситуацією, цей незвичний наказ було надіслано фактично всім вищим військовим командирам по всьому світу. Директиву видали на початку цього тижня на тлі загрози закриття уряду та через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани масштабної консолідації вищих військових командувань.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Також Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною.