Атака шахедів на Польщу: як відреагували країни Балтії та Північної Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Атака шахедів на Польщу: як відреагували країни Балтії та Північної Європи
Низка країн відреагували на останні події у Польщі
фото із відкритих джерел

Країни висловили підтримку Польщу через нічну атаку дронів

Члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Про це пише «Главком» із  посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що порушення Росією повітряного простору Польщі є «неприйнятними». «Російська війна-агресія проти України становить загрозу безпеці всієї Європи. Польща має повне право захищати свій повітряний простір. Ми повністю підтримуємо Польщу як союзника НАТО та члена ЄС. Швеція та Польща єдині в нашій підтримці України», – сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич опублікував на X пост, у якому висловив свою «повну підтримку та солідарність» з Польщею та її союзниками. Він сказав, що «російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас, і необхідно вжити відповідних заходів».

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також назвав крок Росії «глибоко стурбованим та абсолютно неприйнятним», підтвердивши «непохитну підтримку Норвегією нашого союзника Польщі та нашу спільну відданість європейській безпеці».

Раніше американський конгресмен-республіканець, член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон різко відреагував на інцидент із російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія є «безпосередньою атакою на союзника по НАТО» і вимагає жорсткої реакції з боку адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо,  глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі. 

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький реагуючи на події ночі заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. 

Натомість президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований російський удар по Україні. Він повідомив, що росіяни запустили цієї ночі близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет

