Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
Проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів
фото: прокуратура Одещини

Депутатку селищної ради на Одещині судитимуть за виправдовування агресії РФ

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Таїровської селищної ради. Представницю органу місцевого самоврядування звинувачують у інформаційному сприянні агресору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Одещини.

За даними слідства, з 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабної агресії, депутатка сповідувала антиукраїнську ідеологію та постійно шукала способи сприяти ворогу.

Протягом 2022-2023 років обвинувачена неодноразово розміщувала повідомлення, що містять ознаки злочину, у різних ворожих Telegram-каналах, а також обговорювала це зі своїми знайомими.

Депутатці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (Поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацією її учасників, вчинених службовою особою).

У рамках кримінального провадження проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.

Справу направлено до суду, де буде вирішуватися питання про притягнення депутатки до відповідальності.

Нагадаємо, у селі Новоселівка на Одещині 17 вересня попрощалися із загиблим захисником України Флавієм Лянкою. Місцеві жителі розповіли, що планували провести заупокійну службу у храмі, однак отримали відмову. Про це повідомила жителька села Анжела Сирбу на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі, оскільки їм не дозволили занести тіло до храму.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ в Сараті Владислав Шіман у Facebook пояснив, що рішення не допустити поховання всередині начебто ухвалив місцевий священник.

