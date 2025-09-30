На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах

Проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів

Депутатку селищної ради на Одещині судитимуть за виправдовування агресії РФ

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Таїровської селищної ради. Представницю органу місцевого самоврядування звинувачують у інформаційному сприянні агресору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Одещини.

За даними слідства, з 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабної агресії, депутатка сповідувала антиукраїнську ідеологію та постійно шукала способи сприяти ворогу.

Протягом 2022-2023 років обвинувачена неодноразово розміщувала повідомлення, що містять ознаки злочину, у різних ворожих Telegram-каналах, а також обговорювала це зі своїми знайомими.

Депутатці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (Поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацією її учасників, вчинених службовою особою).

У рамках кримінального провадження проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.

Справу направлено до суду, де буде вирішуватися питання про притягнення депутатки до відповідальності.

Нагадаємо, у селі Новоселівка на Одещині 17 вересня попрощалися із загиблим захисником України Флавієм Лянкою. Місцеві жителі розповіли, що планували провести заупокійну службу у храмі, однак отримали відмову. Про це повідомила жителька села Анжела Сирбу на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі, оскільки їм не дозволили занести тіло до храму.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ в Сараті Владислав Шіман у Facebook пояснив, що рішення не допустити поховання всередині начебто ухвалив місцевий священник.