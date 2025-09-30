На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
Депутатку селищної ради на Одещині судитимуть за виправдовування агресії РФ
Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Таїровської селищної ради. Представницю органу місцевого самоврядування звинувачують у інформаційному сприянні агресору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Одещини.
За даними слідства, з 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабної агресії, депутатка сповідувала антиукраїнську ідеологію та постійно шукала способи сприяти ворогу.
Протягом 2022-2023 років обвинувачена неодноразово розміщувала повідомлення, що містять ознаки злочину, у різних ворожих Telegram-каналах, а також обговорювала це зі своїми знайомими.
Депутатці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (Поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацією її учасників, вчинених службовою особою).
У рамках кримінального провадження проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.
Справу направлено до суду, де буде вирішуватися питання про притягнення депутатки до відповідальності.
