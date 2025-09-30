Головна Світ Соціум
У Росії комуналка злетить майже на 30%

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Росії комуналка злетить майже на 30%
Рахунки за комунальні послуги в Росії знову зростуть майже на третину
фото: Reuters

Уряд РФ визнав, що тарифи на житлово-комунальні послуги зростатимуть швидше за інфляцію

 

Росіянам готують серйозний удар по гаманцю: тарифи на житлово-комунальні послуги зростуть майже на третину протягом трьох років. Основна причина – потреба модернізації зношених мереж, фінансувати яку доведеться за рахунок населення, оскільки бюджетні кошти спрямовуються на війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз російського уряду.

За прогнозами російського уряду, тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зростуть на 27,9% у період із 2026 до 2028 року. У 2026 році підвищення складе 9,9%, у 2027 році – 8,7%, а у 2028 році – 7,1%.

Здорожчання торкнеться всіх основних комунальних послуг. Газ подорожчає на 9,6%, 9,1% та 7% у 2026, 2027 і 2028 роках відповідно. Електроенергія – на 11,3%, 8,6% та 9,1%, тепло – на 9,9%, 9,3% та 6,8%. Послуги водопостачання зростуть на 9,8%, 9,3% і 8,9%, водовідведення – на 8,6%, 5,9% та 5,8%.

Аналітики зазначають, що тарифи на ЖКГ у Росії ростуть швидше за інфляцію, оскільки зношені мережі потребують модернізації. Фінансування ремонтів за рахунок бюджету неможливе, оскільки кошти спрямовуються на ведення війни.

Зростання тарифів зачепить і окуповані українські території. Платіжки на комунальні послуги в Донецькій та Луганській областях підвищилися в середньому на 30% з 1 липня 2025 року.

На початку липня Росія вже різко підвищила тарифи на ЖКГ, що відчутно вплинуло на бюджет громадян: майже кожен четвертий росіянин змушений брати кредити або позичати гроші, щоб оплатити комуналку. Паралельно тарифи на електроенергію для промисловості підвищили на 20%, що збільшило витрати підприємств і малих бізнесів та призвело до зростання цін на продукцію.

Нагадаємо, що Путін особисто ініціює підвищення податкового тиску на населення, виставляючи рахунок за війну в Україні кожному росіянину. Його рішення про підвищення ПДВ, ліквідацію пільг для малого бізнесу та зростання тарифів на ЖКГ створюють серйозне фінансове навантаження на громадян. Економісти попереджають, що такі кроки Путіна лише посилять інфляцію та прискорять стагнацію російської економіки.

