Путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Путін назвав вимкнення інтернету заходом для зменшення загроз з боку дронів
фото: Associated Press

За словами президента РФ, обмеження доступу до інтернету необхідне для безпеки регіонів

Президент Росії Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне для захисту від нальотів та ударів дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Ми розуміємо, що обмеження інтернету пов'язані з необхідністю забезпечення безпеки та скорочення до мінімуму небезпеки від нальотів, ударів дронів», – сказав Путін.

Він пояснив це тим, що інтернет-сервіси, які знаходяться за кордоном, допомагають противнику «вибирати цілі для ударів». Але яким чином це відбувається технічно, не пояснив.

При цьому Путін запропонував два рішення розв'язання проблеми використання інтернету противником для ударів по регіонах Росії. 

«Перше – це переходити на вітчизняне програмне забезпечення, на наше так зване «залізо». Друге – можна використовувати й можливості іноземних виробників, які працюють тут, але треба домовлятися з ними тоді про те, щоб вони ці сервіси переводили на територію Російської Федерації», – сказав Путін.

Нагадаємо, що у Петербурзі другу добу спостерігаються серйозні перебої в роботі мобільного інтернету. Користувачі майже всіх найбільших операторів зв’язку масово скаржаться на перебої в роботі інтернету. Жителі міста повідомили, що деякі застосунки з так званого «білого списку» також виявилися недоступними – зокрема, навігаційні сервіси.

В Ульяновську та кількох районах області Росії введено постійні обмеження на мобільний інтернет. Влада країни заявляє, що це необхідно для «захисту об'єктів спеціального призначення», однак місцеві жителі скаржаться, що навіть дозволені ресурси не працюють. Зокрема, у регіоні немає доступу до важливих онлайн-сервісів, таких як портал державних послуг, банківські сервіси та інтернет-магазини.

Теги: путін інтернет влада обмеження росія росіяни

