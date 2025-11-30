Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
Росіяни запускають дрони, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, вважає Бен Годжес
фото з відкритих джерел

Бен Годжес висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться «реальна катастрофа»

Російські дрони над країнами Європи – це ще не початок Третьої світової війни, але Росія це робитиме доти, поки не відчує реальних наслідків. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв'ю Новини.Live висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

«Те саме стосується тіньового флоту, підводної інфраструктури та всіх «сірих» операцій. Це робиться, по-перше, щоб відволікати європейські країни і лякати населення, щоб вони казали: «Не підтримуйте Україну, ми не хочемо війни з Росією». Це – головна мета Кремля», – сказав Годжес.

По-друге, за його словами, росіяни це роблять для того, «щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи – логістику, бази, час реагування».

«І це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням, як з дорослими: «Росія робить ось це, це загроза, це війна проти нас», – зазначив він.

Тільки тоді, каже Годжес, Кремль відчує реальні наслідки. Він висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться «реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя».

Нагадаємо, увечері 22 листопада повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників.

Також увечері 1 листопада над авіабазою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір зафіксували кілька дронів. Це одна з ключових баз військово-повітряних сил Бельгії, де розміщена американська ядерна зброя.

Читайте також:

Теги: росія зброя війна Європа дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
12 листопада, 07:17
Внаслідок російського обстрілу Києва 14 листопада загинуло подружжя працівників «Енергоатома»
Двоє працівників «Енергоатома» загинули під час російської атаки в Києві
18 листопада, 14:48
Тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики
1 листопада, 19:51
Російські ракети та дрони в жовтні вивели з ладу понад половину українського газовидобутку
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій
3 листопада, 16:01
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Рятувальники оперативно локалізували займання
Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)
14 листопада, 08:56
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
17 листопада, 19:44
Путін нібито відвідав один з командних пунктів угруповання «Захід»
Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв
20 листопада, 21:46
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
25 листопада, 11:18

Соціум

Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив
Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив
Повені на Шрі-Ланці забрали життя 193 людей
Повені на Шрі-Ланці забрали життя 193 людей
Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ
Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua