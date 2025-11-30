Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити

Бен Годжес висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться «реальна катастрофа»

Російські дрони над країнами Європи – це ще не початок Третьої світової війни, але Росія це робитиме доти, поки не відчує реальних наслідків. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв'ю Новини.Live висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

«Те саме стосується тіньового флоту, підводної інфраструктури та всіх «сірих» операцій. Це робиться, по-перше, щоб відволікати європейські країни і лякати населення, щоб вони казали: «Не підтримуйте Україну, ми не хочемо війни з Росією». Це – головна мета Кремля», – сказав Годжес.

По-друге, за його словами, росіяни це роблять для того, «щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи – логістику, бази, час реагування».

«І це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням, як з дорослими: «Росія робить ось це, це загроза, це війна проти нас», – зазначив він.

Тільки тоді, каже Годжес, Кремль відчує реальні наслідки. Він висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться «реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя».

Нагадаємо, увечері 22 листопада повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників.

Також увечері 1 листопада над авіабазою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір зафіксували кілька дронів. Це одна з ключових баз військово-повітряних сил Бельгії, де розміщена американська ядерна зброя.