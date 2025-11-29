Головна Спорт Новини
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, був обраний до виконкому European Gymnastics

Артем Худолєєв
13 лютого 2025 року Філліпов взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів

Вибори виконавчого комітету European Gymnastics відбулися під час конгресу організації у Празі

Секретар Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку фізичної культури та спорту та віце-президент Олімпійського комітету Росії Марат Філліпов був обраний до виконкому Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics). Про це повідомляє «Главком».

Вибори виконавчого комітету European Gymnastics відбулися під час конгресу організації у Празі. На сім місць у виконкомі претендували 19 кандидатів.

Також у виконком були обрані італійка Марта Паньїні, естонка Наталія Інно, француженка Карін Шарльє, ірландець Кіаран Галлахер, португалець Альвару Соуза та іспанець Ігнасіо Мойя Маррон.

Від України у виконавчий комітет European Gymnastics балотувалася Ірина Блохіна.

13 лютого 2025 року Філліпов взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів спортивною премією «Герої нашого часу». Ця нагорода була заснована Паралімпійським комітетом Росії та рухом «Здоровое Отечество» з метою вшанування російських окупантів.

На початку заходу він зачитав вітальне звернення російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: пропаганда спортивна гімнастика росія війна

