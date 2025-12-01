РФ вдарила по Дніпру ракетою

Голова Дніпропетровської ОВА: Всі деталі з'ясовуються

Сьогодні, 1 грудня, російська терористична армія вдарила ракетою по Дніпру. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

«Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – йдеться у повідомленні.

Станом на 10:50 у місті чути сирени екстрених служб, які прямують на місце влучання.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії. Кількість поранених збільшилася до 15 осіб.