Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
фото: Нацполіція

За цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів по Україні

Сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна», – стверджує президент.

За його словами, за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

«Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає», – наголосив Зеленський.

За даними Одеської ОВА, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників.

Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, що 14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів. 

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. 

Як повідомлялося, 13 грудня у Зарічному районі місті Сум ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи будівлі, де вибуховою хвилею було вибито понад 100 вікон, зокрема близько 40 у приватних квартирах. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Україна обстріл електроенергія Одещина

