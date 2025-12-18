Головна Світ Політика
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Росія продовжує вимагати міжнародне визнання анексії Криму та окупованих територій, відмову України від НАТО та виведенні ЗСУ з частини регіонів

Цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press, сторони обговорюватимуть американський план мирного врегулювання війни в Україні.

Ці консультації стануть наступним етапом після переговорів у Берліні, де Віткофф і Кушнер зустрічалися з представниками України та європейських країн. У Німеччині сторони дискутували про можливі територіальні поступки, гарантії безпеки для Києва та інші пункти плану США, спрямованого на припинення бойових дій.

У Кремлі вже підтвердили підготовку до контактів. Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що російська сторона розраховує дізнатися результати берлінських зустрічей, хоча деталі майбутньої розмови у Флориді не розкрив.

Попри дипломатичну активність адміністрації Трампа, процес залишається складним через суттєві розбіжності в позиціях сторін:

  • Москва наполягає на міжнародному визнанні анексії Криму та окупованих територій, відмові України від НАТО та виведенні ЗСУ з частини регіонів. Володимир Путін також погрожує розширенням зони окупації у разі відмови від його умов;
  • Володимир Зеленський допускає обговорення нейтралітету лише за умови наявності жорстких гарантій безпеки, подібних до колективної оборони НАТО. При цьому Київ категорично відкидає вимоги щодо здачі неокупованих територій.

Українські посадовці також планують провести переговори у США. Президент Зеленський підкреслив, що Вашингтон здатний зупинити агресію РФ, якщо застосує до Путіна дієві важелі тиску. Поки тривають дипломатичні маневри, на фронті продовжуються активні бойові дії.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

