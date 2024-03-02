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Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі
Учора на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу польській енергосистемі сумарною величиною 1540 МВт*год
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Варшава надіслала Києву запит на аварійну допомогу

Україна у п’ятницю 1 березня надала аварійну допомогу польській енергосистемі. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Учора на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу польській енергосистемі з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт*год.

У Міненерго додали, що в Україні не спостерігається дефіцит потужностей. У резерві 11 блоків і три корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні в разі потреби.

Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 153 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 8779 МВт*год.

Нагадаємо, що Міненерго спростувало повідомлення про нібито підготовку міністерством підвищення тарифу на електроенергію для населення.

До слова, українські споживачі демонструють позитивні результати з погашення боргів за спожиту електроенергію.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Теги: енергетика Польща електроенергія Україна

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