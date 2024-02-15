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Експерт прогнозує подорожчання автомобільного пального: з чим це пов’язано

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Експерт прогнозує подорожчання автомобільного пального: з чим це пов’язано
Експерт прогнозує подорожчання в найближчі 2-3 тижні
фото з відкритих джерел

Ціни на АЗС можуть збільшитись приблизно на 2 грн/л 

В Україні в найближчі 2-3 тижні можуть збільшитись ціни на автомобільне пальне. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону пояснив, з чим пов'язане подорожчання.

Експерт зазначив, що вартість пального може збільшитись приблизно на 2 грн/л через події у Червоному морі. Хусити атакують цивільні судна у Червоному морі, через що почала зростати закупівельна вартість пального.

На початку року пальне закуповували по $77 за барель, а зараз ціна збільшилася до $83. Україна імпортує пальне за світовими цінами, тому закупівельна вартість для нашої країни почала зростати.

Куюн вважає, що поки що ситуація не критична – якщо нічого не зміниться, то, за його словами, подорожчання понад 2 грн/л не відбудеться. Він додав, що українці в середньому переплачують по 6-7 грн/л через нову «військову» логістику, тому, переконаний директор Консалтингової групи А-95, після завершення війни бензин та дизель сильно подешевшають.

Раніше директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів, від яких факторів залежать ціни на пальне та чому вони можуть відрізнятися навіть на сусідніх заправках у п’ять чи десять грн/л.

Нагадаємо, Верховна Рада обговорює питання збільшення акцизу на скраплений газ – пропонується збільшення ставки акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л.

Читайте також: Протести у Польщі. Чи зміниться ціна на пальне в Україні?
Теги: ціни Україна Сергій Куюн пальне

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