Українці на OnlyFans: податкова знає все, але цифри приховує – названо причину

Податкова відмовилася повідомляти, скільки українців заробляли на платформі та який загальний обсяг доходів

Розголошення цих даних може «шкодити національній безпеці»

Державна податкова служба України отримала інформацію про доходи українців на платформі OnlyFans за 2023 рік. Про це у податковій повідомили на запит ЕП, пише «Главком».

Дані надійшли від компанії Fenix International Ltd, власника платформи, у рамках Конвенції між урядами України та Великої Британії про уникнення подвійного оподаткування та взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.

У ДПС уточнили, що інформацію отримано 10 березня 2025 року. Водночас податкова відмовилася повідомляти, скільки українців заробляли на платформі та який загальний обсяг доходів. Повідомляється, що розголошення цих даних може «шкодити національній безпеці», тож переважає «суспільний інтерес» у їхньому приховуванні.

Як відомо, протягом 2020-2022 років українці заробили на OnlyFans $111 млн. За даними ДПС, платформу використовували 5435 осіб через 7036 облікових записів. Податкова провела 759 перевірок, загальна сума грошових зобов’язань перевищує 250 млн грн.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

До слова, контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.