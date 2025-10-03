Війна на Близькому Сході. Посол в Ізраїлі шокував фактом: українці повертаються до Гази

Корнійчук:Ми намагаємося достукатися до всіх, зокрема до громадян Ізраїлю з українським корінням

Євген Корнійчук: «Є громадяни, яких ми евакуювали раніше, але вони знову потрапили до Гази»

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про надзвичайно складну роботу дипломатичної місії в умовах загострення війни на Близькому Сході та розкрив несподівані факти про громадян, яких раніше евакуювали з Сектора Гази. За словами посла, за період після 7 жовтня 2023 року з Гази було вивезено близько 600 українців та десятки іноземних громадян. Однак евакуаційні зусилля стикаються з непередбачуваною проблемою – поверненням евакуйованих громадян. Про це Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Є й громадяни, яких ми евакуювали раніше, але вони знову потрапили до Гази. Бувало, що сім’ї звідти вивозили в Україну, а потім виявлялося, що таким чином вони за рахунок держави звозили дітей до бабусі та дідуся на літо, а потім повернулися в Газу вже за власний рахунок. І такі випадки також є», – зазначив Корнійчук.

Наразі на обліку посольства залишається близько ста громадян України в Газі.

«Впевнений, що ця кількість більше, бо не всі до нас звертаються. Комусь не дозволяють виїхати чоловіки-палестинці, хтось не може залишити літніх хворих батьків. Є різні причини – це життя», – розповів Корнійчук.

Євген Корнійчук зазначив, що робота посольства в Ізраїлі стала ще «веселішою» після 7 жовтня 2023 року через постійні ракетні удари з Гази, Лівану та Ємену, а також 12-денну війну з Іраном.

«Прилітали ракети ХАМАСу з Гази, потім із південного Лівану, з Ємену, потім була 12-денна війна з Іраном – тут не буває нудно жодного дня. Ми робили евакуацію наших громадян із Ізраїлю, зокрема, до речі, групи народних депутатів, які перебували тут з візитом якраз у переддень війни з Іраном», – зазначає Корнійчук.

Кількість українців, які шукають прихистку в Ізраїлі від російської агресії, скорочується через високу вартість життя та непростий клімат.

«Ми намагаємося достукатися до всіх, зокрема до громадян Ізраїлю з українським корінням. Нам вдалося створити Федерацію проукраїнських організацій Ізраїлю, в яку входять більше 30 організацій, – це переважно євреї українського походження і українці. Ці організації діють і за регіональним принципом, і за інтересами: наприклад, є кіноклуб, який пропагує українське кіно, курси української мови для дітей, багато є різних напрямків. Посольство намагається координувати це, щоб показувати Україну в позитивному сенсі», – пісумував Корнійчук.

Нагадаємо, україні, попри її історичне визнання незалежності Палестини, не варто ставати на чийсь бік у близькосхідному конфлікті, оскільки Палестинська адміністрація підтримала Росію після повномасштабного вторгнення. Таку позицію озвучив Євген Корнійчук, пояснюючи складну стратегію Києва в інтерв’ю «Главкому».

Корнійчук нагадав, що Україна (як УРСР) визнала незалежність Палестини ще у 1988 році, а дипломатичну місію в Рамаллі відкрила у 2007 році.