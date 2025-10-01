Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння нових військових звань керівництву Збройних Сил України. Відповідні документи оприлюднено 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з Указом №717/2025, військове звання генерал-майора отримав командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, який до цього обіймав звання бригадного генерала.

Указом №718/2025 президент присвоїв військове звання бригадного генерала Юрію Ральцеву — заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ, який до цього мав звання полковника.

Відповідно до Указу №719/2025, заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Євгенію Острянському присвоєно військове звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.

Крім того, військове звання бригадного генерала отримав командир 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.

Таким чином, керівництво українських Сухопутних військ та Генерального штабу отримало чергове посилення у вищій офіцерській ланці.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №730/2025, яким присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Як зазначено в документі, державна нагорода вручена за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.