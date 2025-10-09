Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу
Військовослужбовець Кирило Сазонов наголосив, що депутати не можуть отримувати дві зарплати від держави
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Згідно із законом, депутати не підлягають призову під час мобілізації, однак можуть вступити до війська добровільно

Політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов обурився появі народних депутатів від «Батьківщини» в однострої ЗСУ. Він заявив, що депутати не мають права отримувати одразу дві зарплати від держави. Про це повідомляє «Главком».

Під дописом нардепки Марʼяни Безуглої, яка опублікувала світлину депутатів Людмили Буймістер та Андрія Кожем'якіна у пікселі, військовий розкритикував парламентарів. «Згідно із законом ти можеш отримувати від держави як службовець одну зарплату. Як військовий або як депутат. Тому ми маємо справу або з виставою, або має бути кримінальна справа», – зазначив він.

Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу фото 1
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу фото 2

Згідно із законодавством України, одна особа не може одночасно отримувати дві державні зарплати за дві посади, якщо вони є несумісними. Наприклад, депутат і військовий, суддя і держслужбовець тощо.

Стаття 25 закону «Про запобігання корупції» забороняє особам, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (депутатам, держслужбовцям, військовим посадовим особам), суміщати державну службу з іншою оплачуваною діяльністю, окрім наукової, викладацької, творчої чи медичної. Водночас стаття 7 закону «Про статус народного депутата України» встановлює, що депутат не може бути на державній службі або служити у війську, окрім випадків мобілізації. Тоді депутат зберігає статус, але не отримує депутатську зарплату.

Як повідомлялося, народні депутати, попри мрії багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але, як і інші громадяни, вони можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Такою можливістю скористалося щонайменше п'ятеро народних обранців.

До слова, народна депутатка Людмила Буймістер вступила у фракцію «Батьківщина». У 2019 році Буймістер була обрана народною депутаткою девʼятого скликання по округу №223 (Шевченківський район міста Києва) від «Слуги народу».

Читайте також:

Теги: депутат військові армія Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кім вважає, що військові мають займатися своєю справою і триматися подалі від політики
«Не піддавайтеся на пропозиції». Кім закликав військових не йти у політику
Вчора, 08:16
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
3 жовтня, 01:44
Активісти біля Міністерства закордонних справ в Афінах
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
2 жовтня, 02:16
Житла на Донбасі мало, і не всі хочуть пускати до себе військових
Дайте хату для солдата! Ринок житла поблизу лінії фронту переживає бум Війна і бізнес
29 вересня, 21:00
Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
28 вересня, 17:58
Американські військові не виключають «сюрприз» під час зустріч з главою Пентагону
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч
28 вересня, 00:22
На третій день повномасштабного вторгнення Сергій Палічук добровольцем пішов на фронт
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
26 вересня, 09:00
Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
16 вересня, 05:28
Під час навчань відпрацюють реакцію Альянсу на напад на союзника
НАТО проведе в Румунії навчання, які імітуватимуть напад на одного з союзників
11 вересня, 15:03

Політика

Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
Єрмак і Свириденко збираються до США. Зеленський розказав про задачі
Єрмак і Свириденко збираються до США. Зеленський розказав про задачі
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua