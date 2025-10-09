Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу

Військовослужбовець Кирило Сазонов наголосив, що депутати не можуть отримувати дві зарплати від держави

Згідно із законом, депутати не підлягають призову під час мобілізації, однак можуть вступити до війська добровільно

Політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов обурився появі народних депутатів від «Батьківщини» в однострої ЗСУ. Він заявив, що депутати не мають права отримувати одразу дві зарплати від держави. Про це повідомляє «Главком».

Під дописом нардепки Марʼяни Безуглої, яка опублікувала світлину депутатів Людмили Буймістер та Андрія Кожем'якіна у пікселі, військовий розкритикував парламентарів. «Згідно із законом ти можеш отримувати від держави як службовець одну зарплату. Як військовий або як депутат. Тому ми маємо справу або з виставою, або має бути кримінальна справа», – зазначив він.

Згідно із законодавством України, одна особа не може одночасно отримувати дві державні зарплати за дві посади, якщо вони є несумісними. Наприклад, депутат і військовий, суддя і держслужбовець тощо.

Стаття 25 закону «Про запобігання корупції» забороняє особам, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (депутатам, держслужбовцям, військовим посадовим особам), суміщати державну службу з іншою оплачуваною діяльністю, окрім наукової, викладацької, творчої чи медичної. Водночас стаття 7 закону «Про статус народного депутата України» встановлює, що депутат не може бути на державній службі або служити у війську, окрім випадків мобілізації. Тоді депутат зберігає статус, але не отримує депутатську зарплату.

Як повідомлялося, народні депутати, попри мрії багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але, як і інші громадяни, вони можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Такою можливістю скористалося щонайменше п'ятеро народних обранців.

До слова, народна депутатка Людмила Буймістер вступила у фракцію «Батьківщина». У 2019 році Буймістер була обрана народною депутаткою девʼятого скликання по округу №223 (Шевченківський район міста Києва) від «Слуги народу».