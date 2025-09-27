Ворог націлився на ще один обласний центр: ЗСУ розкрили тактику РФ

Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окупанти прагнуть рухатися в бік Запоріжжя
На Запорізькому напрямку росіяни намагаються просуватися в бік населеного пункту Приморське

Останнім часом армія РФ намагається активізувати наступ на Запорізькому напрямку. Зокрема, поблизу Степногірська. Окупанти прагнуть рухатися в бік Запоріжжя. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі «24 Каналу».

Росіяни прагнуть витіснити Сили оборони з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, ворог продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.

Владислав Волошин зауважив, що ЗСУ відомі плани противника на Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися в бік населеного пункту Приморське. Все задля того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи мали змогу атакувати наші позиції в напрямку Степногірська.

«За минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину», – сказав речник.

Раніше президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів. 

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. 

Також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

 

