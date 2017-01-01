Ще один крок до прірви, ще один крок до пекла. Після «критики у соцмережах» Львівський обласний військкомат видалив сторінку з Facebook, де розмістив дані про осіб, що ухиляються від призову на строкову службу. На строкову службу – не бойові дії в зоні АТО.

Правозахисники розкритикували публікацію персональної інформації близько 15 тис. осіб, тисячі львів’ян (не ботів, реальних мешканців) поглумилися над недолугими військовими (то ті самі, що у соцопитуваннях фігурують як соціальний інститут з довірою на рівні Церкви, тобто в лідерах). Це в країні, де «персональні дані» зливають

Ще один крок до прірви, ще один крок до пекла. Після «критики у соцмережах» Львівський обласний військкомат видалив сторінку з Facebook, де розмістив дані про осіб, що ухиляються від призову на строкову службу. На строкову службу – не бойові дії в зоні АТО.

Правозахисники розкритикували публікацію персональної інформації близько 15 тис. осіб, тисячі львів’ян (не ботів, реальних мешканців) поглумилися над недолугими військовими (то ті самі, що у соцопитуваннях фігурують як соціальний інститут з довірою на рівні Церкви, тобто в лідерах). Це в країні, де «персональні дані» зливають мегатоннами за кілька копійок і просто так, де міністри та генпрокурори знічев’я в дописах називають людей злочинцями без рішення суду.

Зріз масових настроїв та моніторинг громадської думки показує головному супротивнику, що морально-психологічний стан українського суспільства досягнув критично низької точки з весни 2014 року. Готовність широких народних мас воювати – на нулі.

Що ж – нехай так. Бо Російська Федерація та Польща до війни готуються. Рік-два-три, і все почнеться всерйоз.

І замість танкістів, механізованих бригад, спецпризначенців та контррозвідників у нас будуть зведені дивізії правозахисників, громадських активістів, антикорупціонерів, інстаграмерів і трансгендерів.

Реально ситуація є такою, що вже актуальна є квота Крут – великий обласний центр України виставить завтра в середньому 700-1000 бійців в разі чого. Але то будуть справжні Люди.

Хочу бути разом з ними. Хай тамті приходять, ми їх порвемо.

Джерело: zik.ua

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