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    Думки вголос

    Пінчук «YES» чи «MAYBE»?

    • Михайло Ткач

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Віктор Пінчук вважає, що&nbsp;одним із важливих завдань на сьогодні є повернення форуму YES до Криму - Пінчук «YES» чи «MAYBE»?
    Віктор Пінчук вважає, що одним із важливих завдань на сьогодні є повернення форуму YES до Криму

    Чому з України вимиваються гроші та ресурси?

    У нашої країни є ресурси, мізки та натхнення щоб винайти, виготовити та зробити доступним для кожного умовний тринадцятий «айфон».

    Замість цього монополіями на чолі з олігархами ресурси вимиваються, розкрадаються, мізки їдуть, натхнення пригноблюється, а раз на рік в Україну привозять на два дні і показують кілька четвертих і один сьомий айфони, називаючи це філантропією.

    Наведу лише дві цитати Пінчука.

    «На переконання очільника держави, нині ще одним із важливих завдань є повернення форуму YES до Криму. Оскільки через анексію півострова Російською Федерацією, форум уже сім років відбувається в Києві. Засновник форуму YES, бізнесмен, філантроп Віктор Пінчук вважає, що чималий крок до цього Україна зробила майже три тижні тому, провівши саміт Кримська платформа.

    Ця ініціатива фундаментально важлива для України та всього світу й має великий потенціал. Ялтинська європейська стратегія – це ініціатива приватного сектору, і ми будемо щасливі всебічно підтримати Кримську платформу», – зазначив Віктор Пінчук.

    Крім того, засновник форуму YES запропонував президенту й гасло для саміту. – Я пропоную зробити гаслом Кримської платформи Наступного року в Ялті»

    10.09.2021 Fakty.com.ua

    «При тому, що ми зберігаємо свою позицію щодо того, що Крим – це частина України, і він повинен бути повернений, Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе край війні на сході на справедливій основі. Україні знадобиться 15-20 років, щоб створити достатній економічне зростання і стабілізувати нашу інфраструктуру, соціальний захист та фінансову систему. Всі жителі Криму захочуть в такому разі жити в цій майбутній Україні – як східні німці хотіли стати частиною Західної Німеччини»

    Теж Віктор Пінчук, грудень 2016, The Wall Street Journal

    Так 15-20 років чи вже наступного року?

    Джерело: блог Михайла Ткача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим саміт YES Україна Віктор Пінчук
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    Пінчук «YES» чи «MAYBE»?