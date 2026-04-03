Микола Княжицький Народний депутат України

Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді

Чи виживе Україна у цій війні як держава? Чи збережеться український народ? Хто ми у цій війні – Давид чи Голіаф?

Ця біблійна притча довго мала для нас однозначну відповідь: на меншу Україну – Давида – напав більший народ, Голіаф – Росія. І ми, як Давид, обов’язково переможемо, бо ми розумніші, винахідливіші, і правда на нашому боці.

Але історія дещо складніша.

Війни між філістимлянами та Ізраїлем тривали довго. Філістимляни жили у містах біля моря, а ізраїльтяни – у горах, без виходу до моря. Тому ізраїльтяни нападали на філістимлян, щоб захопити їхні розвинуті міста і вийти до моря. Але й філістимляни не лише оборонялися – вони також нападали на гірські племена ізраїльтян, щоб не дозволити їм об’єднатися і створити сильну державу.

Зрештою філістимляни так і залишилися конфедерацією міст, а Давид побудував сильну державу, яка перемогла, асимілювавши філістимлян. Вони зникли не лише як державні утворення, а й як народ.

Давид – це той самий воїн, який у молоді роки, будучи пастухом, переміг захищеного латами Голіафа в одному з багатьох боїв, а згодом став царем. Він не був «слабким». Як пастух, він роками відбивався від хижаків пращею – зброєю, яка за швидкістю та точністю в руках майстра прирівнюється до сучасного пістолета.

Голіаф, найімовірніше, був не казковим велетнем, а добре захищеним воїном із тогочасними технологічними перевагами. Перемога Давида – не диво, а результат правильно обраної стратегії. Він не намагався битися як воїн – він використав те, у чому був сильний.
Так само і в житті: коли ми перестаємо копіювати сильніших і починаємо діяти по-своєму, ми отримуємо шанс перемогти «велетнів».
Ми звикли порівнювати Україну з Давидом, а Росію – з Голіафом. Але цю історію можна прочитати і навпаки.

Винахідлива Росія може намагатися хитрістю руйнувати єдність НАТО і ЄС та перемагати, асимілюючи українців. Так колись зникли філістимляни. Просто тому, що росіянам вдасться побудувати ефективнішу державну машину, об’єднати суспільство і знайти наші слабкі місця.

З етичної точки зору це виглядає абсурдно: як може агресивна «бензоколонка» перемогти світ демократичних держав? Але логіка війни інша: перемагає той, хто винахідливіший, хто здатен використовувати дрони проти танків і деморалізацію суспільства – проти пропаганди.

У біблійному контексті ця історія – про торжество духу над матерією:

  • Голіаф – це світ видимого, де вирішують розміри і кількість.
  • Давид – це світ невидимого: віри, ідеї, духу, де істина важливіша за очевидні обставини.

У затяжних війнах буває багато перемог і поразок з обох сторін. Але врешті перемагає той, хто побудує ефективнішу і міцнішу державу.

Що відбувалося з Давидом після перемоги над Голіафом? Він став героєм, і цар Саул призначив його воєначальником. Але згодом Саул почав заздрити його популярності й вигнав його. Давид переховувався в пустелях, печерах і навіть серед філістимлян. Він зібрав навколо себе тих, хто його підтримував – команду, яка згодом стала його армією.

Тим часом Саул загинув у битві з філістимлянами на горі Гілбоа, а Ізраїль опинився на межі поразки. Саул заздрив сильним представникам народу і загинув через те, що не обʼєднав їхні таланти, а виганяв і переслідував їх. Втім саме криза відкрила шлях до влади Давиду. Не відразу: він став правителем у Хевроні й сім з половиною років воював за об’єднання держави з нащадками і прихильниками Саула. Держава була на грані зникнення і поразки.

Лише після того, як його визнали всі племена Ізраїлю, він захопив Єрусалим і зробив його столицею. Саме тоді філістимляни, відчувши загрозу від об’єднаної держави, пішли війною на Давида – і були розбиті.

Минуло приблизно 20–25 років від бою Давида з Голіафом до моменту, коли він об’єднав народ і став переможцем. Цю історію можна трактувати по-різному – від історичних до морально-етичних паралелей.

Український народ став Давидом, коли зупинив вторгнення. Українці, як Давид, дронами зупинили танки. Але зараз Путін намагається діяти інакше: впливати на союзників, роз’єднувати Європу, деморалізувати українське суспільство. Уся ця боротьба з ТЦК, відсутність єдності й підтримки армії – це частина асиметричної стратегії Росії, їхня робота.

І у такий спосіб Путін може намагатися перемогти, як Давид. Але якщо ми хочемо перемогти, ми маємо зробити те, що зробив Давид: побудувати сильну державу, ефективне управління і сильну армію. Діяти несиметрично, але разом. Бо врешті перемагає не той, хто більший. А той, хто стає сильнішим.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
