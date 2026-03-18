Як протистояти старінню під час війни. Українські науковці дали поради літнім людям

Юлія Відміцька
В Україні спостерігається швидке старіння
Особам старшого віку варто вживати правильну білкову їжу

Українці старіють швидше через стрес під час війни. Водночас літні люди можуть покращити свій стан завдяки правильному харчуванню. Порадами для людей старшого віку поділилася завідувачка відділу фармакотерапії вік-залежних захворювань цього інституту, доктор медичних наук Валентина Чижова в інтерв’ю «Главкому».

Валентина Чижова зауважила, що на старіння впливає не лише стрес, але й харчування. Тому людям старшого віку варто дотримуватися деяких порад. Одна з них – це вживання білка. «Стрімкому старінню сприяє глікація білків – надлишок в харчових продуктах цукрів, жиру дає зміни в структурі білка і в механізмі утворення колагену, білкових молекул, м’язів. З віком людина стає дряхлою за рахунок м’язової дистрофії. М’язам потрібен білок, тому особам старшого віку варто вживати правильну білкову їжу».

За словами Валентини Чижової, тенденція швидкого старіння людей у світі дійсно існує, до того ж вона стосується й України. Експертка зауважила, що українці старіють швидше. «Справді, загальна тенденція така, що світ старішає, вже навіть з’явився вислів «сива планета», тобто людей 80+ стає все більше на планеті Земля. Але важливо зауважити на темпі старіння. Якщо в розвинутих країнах повільне старіння, то в нас – швидке, тут і зараз, і це відбувається під дією стрес-факторів, пов’язаних з війною», – зазначила фахівчиня.

Крім цього, старіння може посилювати поєднання стресу з іншими факторами. «Також сприяє старінню накопичення вільних радикалів у клітинах та змінений функціональний стан ендотелію, про що ми вже говорили. А якщо всі ці процеси відбуваються на фоні стресу…» – зауважила Валентина Чижова.

Також Валентина Чижова розповідала в інтерв'ю «Главкому», що науковці Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАНМ України після низки досліджень, проведених під час повномасштабного вторгнення виявили, що війна прискорила старіння українців, а у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний на 10-15 років. 

