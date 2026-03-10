Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
фото: EPA/UPG

У Вашингтоні заявили, що сторони можуть бути виснажені війною

У команді президента США Дональда Трампа заявили, що у війні Росії проти України може наближатися переломний момент, оскільки обидві сторони конфлікту демонструють ознаки виснаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

За його словами, врегулювання війни Росії проти України потребує більше часу, ніж очікував американський президент, однак переговорний процес продовжується. Віткофф нагадав, що цього тижня планувалася тристороння зустріч за участю України, Росії та США, однак її вирішили перенести.

«Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. І ми, знаєте, ми налаштовані позитивно і будемо зберігати позитивний настрій. Це війна, яка повинна закінчитися, і ми будемо зберігати позитивний настрій», – сказав він.

Коментуючи перспективи завершення війни, спецпредставник Трампа зазначив, що президент США має досвід у досягненні домовленостей щодо складних міжнародних конфліктів.

Віткофф також заявив, що Вашингтон бачить ознаки виснаження обох сторін війни. «Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми з Джаредом (зятем американського лідера Джаредом Кушнером – ред.) просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз - або скоро будемо», – сказав він.

Нагадаємо, що новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня. За словами глави держави, тристоронні переговори мали відбутися у вівторок-середу в Туреччині. Однак США відклали їх. Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф США переговори війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Савіти Ваґнер
Німкеня втратила єдину доньку на війні в Україні
8 березня, 21:29
Після приголомшливого успіху пісні «Питання є – питань нема» співачка не збавляє обертів
«Алло, це хто?» Новий трек Victoria Niro розриває мережу
7 березня, 11:37
Експерт Михайло Хорєв (на фото справа у червоному худі) пояснив, чи можливо відновити водопостачання на Донеччині
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
4 березня, 16:33
Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00
Вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
24 лютого, 20:41
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
Російське паливо прямує до Куби, що стане випробуванням для санкційної політики Трампа
Російське паливо прямує до Куби, що стане випробуванням для санкційної політики Трампа
21 лютого, 05:29
Зеленський: Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир
Переговори у Женеві: Зеленський поставив завдання для української делегації
18 лютого, 11:51
У 2023 році Валерій Авраменко добровільно став до лав Збройних сил України
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка
18 лютого, 09:00

Політика

Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови
Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
Фіцо після переговорів з Єврокомісією заговорив про російську нафту
Фіцо після переговорів з Єврокомісією заговорив про російську нафту
Фінська розвідка пояснила, чого чекати від Росії після війни в Україні
Фінська розвідка пояснила, чого чекати від Росії після війни в Україні
Берлін прокоментував можливість перегляду санкцій проти Росії
Берлін прокоментував можливість перегляду санкцій проти Росії

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua