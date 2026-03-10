Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні

У Вашингтоні заявили, що сторони можуть бути виснажені війною

У команді президента США Дональда Трампа заявили, що у війні Росії проти України може наближатися переломний момент, оскільки обидві сторони конфлікту демонструють ознаки виснаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

За його словами, врегулювання війни Росії проти України потребує більше часу, ніж очікував американський президент, однак переговорний процес продовжується. Віткофф нагадав, що цього тижня планувалася тристороння зустріч за участю України, Росії та США, однак її вирішили перенести.

«Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. І ми, знаєте, ми налаштовані позитивно і будемо зберігати позитивний настрій. Це війна, яка повинна закінчитися, і ми будемо зберігати позитивний настрій», – сказав він.

Коментуючи перспективи завершення війни, спецпредставник Трампа зазначив, що президент США має досвід у досягненні домовленостей щодо складних міжнародних конфліктів.

Віткофф також заявив, що Вашингтон бачить ознаки виснаження обох сторін війни. «Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми з Джаредом (зятем американського лідера Джаредом Кушнером – ред.) просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз - або скоро будемо», – сказав він.

Нагадаємо, що новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня. За словами глави держави, тристоронні переговори мали відбутися у вівторок-середу в Туреччині. Однак США відклали їх. Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.