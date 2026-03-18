Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»
Зеленський зазначив, що через конфлікт на Близькому Сході мирні переговори затягуються
фото: ВВС

Президент: Фокус уваги Америки – більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль

Президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

«У мене дуже погані передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки – більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі, постійно відкладаються. А причина одна – війна в Ірані», – наголосив глава України.

На уточнювальне запитання, як проходить цими днями переговорний процес, Зеленський відповів: «Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи між собою розмовляють. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють з росіянами щодня».

«Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося зосередитися на Америці, пропонуючи дату і місце. Україна підтримає будь-яку дату і будь-яке місце, але точно не в Росії», – додав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України існують перспективи мирного врегулювання. 

До слова, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За його словами, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

Читайте також:

Читайте також

Трампова логіка «послуги Європі» передбачає, що хтось має бути «вдячним» і «гнучким»
Хто насправді заважає миру в Україні
8 березня, 15:15
Виставка приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ
Мистецтво воїнів: у столиці відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022» (фото)
19 лютого, 08:38
Банер з написом «Перемога буде за нами» висить на фасаді посольства Росії в Сеулі
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
23 лютого, 01:27
Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
24 лютого, 12:41
У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії
Наступ росіян на фронті уповільнився. Аналітики повідомили причини
26 лютого, 05:23
фото: Getty Images
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
5 березня, 05:34
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ
6 березня, 07:50
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38
США знають про проблему з ракетами для ППО на Близькому Сході
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
11 березня, 20:40

Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»
Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»
Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова
Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова
Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід
Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід
Український президент виступив перед парламентом Британії
Український президент виступив перед парламентом Британії
Ексглава Донецької ОДА розповів про «ядерний чемоданчик», який носив помічник за Медведчуком
Ексглава Донецької ОДА розповів про «ядерний чемоданчик», який носив помічник за Медведчуком

В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
