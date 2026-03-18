Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»

Президент: Фокус уваги Америки – більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль

Президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

«У мене дуже погані передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки – більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі, постійно відкладаються. А причина одна – війна в Ірані», – наголосив глава України.

На уточнювальне запитання, як проходить цими днями переговорний процес, Зеленський відповів: «Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи між собою розмовляють. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють з росіянами щодня».

«Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося зосередитися на Америці, пропонуючи дату і місце. Україна підтримає будь-яку дату і будь-яке місце, але точно не в Росії», – додав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України існують перспективи мирного врегулювання.

До слова, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За його словами, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.