У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські та китайські дипломати намагалися заблокувати обговорення комітету, який контролює виконання санкцій ООН проти Ірану
фото: Reuters

Іран залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка накопичила уран, збагачений до рівня 60%

Росія і Китай намагалися заблокувати обговорення роботи санкційного механізму проти Ірану в Раді безпеки ООН. Однак більшість країн виступила проти цієї ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час засідання представники Росії та Китаю запропонували припинити обговорення діяльності так званого Комітету 1737. Орган був створений для контролю за виконанням міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану. Водночас 11 держав проголосували за продовження обговорення роботи комітету, ще дві країни вирішили утриматися.

Посол США в ООН Майк Волтц підкреслив, що санкції Організації Об'єднаних Націй спрямовані на запобігання загрозам, пов'язаним з іранськими ядерними і ракетними програмами, а також на протидію підтримці тероризму з боку Тегерана.

«Усі держави-члени ООН мають запровадити ембарго на постачання зброї Ірану, заборонити передачу і торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи. Вони (Китай і Росія - ред.) не хочуть функціонального санкційного комітету, оскільки прагнуть захистити свого партнера – Іран – і продовжувати підтримувати оборонне співробітництво, яке тепер знову заборонено», – заявив він.

Крім того, дипломат пригадав останні висновки Міжнародного агентства з атомної енергії. Іран залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка накопичила уран, збагачений до рівня 60%, і при цьому відмовила інспекторам МАГАТЕ в доступі до цих запасів.

Тим часом постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США та їхні союзники «нагнітають істерію» навколо можливого створення Іраном ядерної зброї. За його словами, подібні твердження не підтверджувалися звітами МАГАТЕ.

Своєю чергою, представник Китаю Фу Цун звинуватив Вашингтон у тому, що нібито саме США стали ініціатором іранської ядерної кризи. Він заявив, що застосування сили з боку США під час переговорного процесу підірвало дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН прийняла проєкт резолюції, в якій засуджує напади Ірану на країни Перської затоки та Йорданію і вимагає від Тегерана негайно припинити бойові дії.

Після голосування посол Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані виступив перед Радою, висловивши «глибоке співчуття» з приводу прийняття резолюції. Іранський дипломат заявив, що резолюція нібито є несправедливою до Тегерану, який є «головною жертвою очевидного акту агресії».

Теги: Радбез ООН Іран ядерна зброя США росія

