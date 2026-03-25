Боронив Маріуполь від окупантів. Згадаймо Героя України Олександра Маслака

Указом президента України від 28 серпня 2023 року № 545/2023 майстер-сержанту Олександру Маслаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно)

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Маслака.

Штаб-сержант Олександр Маслак загинув 17 березня 2022 року в бою за Маріуполь на Донеччині. Разом з іншими прикордонниками протистояв двом танкам та переважаючій живій силі противника в одному з районів міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Олександр Маслак народився 4 лютого 1982 року у місті Торез Донецької області. Після закінчення школи проходив строкову службу в Держприкордонслужбі у Маріуполі, а згодом підписав контракт і продовжив службу.

З першого дня повномасштабного вторгнення він перебував у Маріуполі. Обіймав посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії – номера обслуги протитанкової групи відділення вогневої підтримки відділу прикордонної служби «Сартана». Разом із побратимами мужньо обороняв місто від окупантів.

17 березня 2022 року група прикордонників на чолі з майстер-сержантом Олександром Маслаком, виконуючи бойовий наказ з оборони Маріуполя, вступила у бій з переважаючими силами противника, які підтримувалися танками. Зайнявши позиції у багатоповерховому будинку, оборонці тривалий час завдавали ураження окупантам усіма наявними засобами, завдаючи їм втрат і утримуючи позиції.

Під час бою українські воїни полонили 10 окупантів. Побачивши кілька ворожих танків, що почали активний обстріл позицій, Олександр Маслак наказав побратимам залишити позицію, рятуючи їхні життя. Прикриваючи відхід товаришів, він сам продовжив бій. Протитанковим ракетним комплексом Nlaw прикордонник уразив ворожий танк разом з екіпажем. Унаслідок прямого влучання з іншого танка майстер-сержант Олександр Маслак загинув смертю хоробрих.

Указом президента України від 28 серпня 2023 року №545/2023 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Олександру Вікторовичу Маслаку – майстер-сержанту (посмертно) – присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Чин прощання із загиблим проходив 25 лютого 2023 року. Воїна відспівали у Свято-Воскресенському кафедральному соборі (ПЦУ) у центрі Сум, і поховали з військовими почестями на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах.

У загиблого залишилися батьки, дружина, донька та син.

19 січня 2024 року під час церемонії у Маріїнському палаці Президент України Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв; один із сертифікатів було вручено рідним майстер-сержанта Олександра Маслака.

