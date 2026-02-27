Головна Світ Політика
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
Урядовий проєкт бюджету Чехії на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП
Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що Чехія не планує збільшувати оборонний бюджет 

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО. Про це чеський прем'єр сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz, інформує «Главком».

Чеський прем'єр Бабіш зазначив,  що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Та додав,  що руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає. 

«Наш пріоритет – здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям», – заявив Бабіш.

Бабіш звинуватив нинішній уряд Петра Фіали у марнотратстві, згадавши закупівлю літаків F-35 та танків Leopard. Він вважає, що 2% ВВП – це максимум, який Чехія може собі дозволити.

Зауважимо, Бабіш переміг на минулорічних виборах, пообіцявши зосередитися на підвищенні рівня життя людей шляхом зростання заробітних плат, зниження деяких податків і запровадження нових соціальних виплат.

Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022 року. При цьому він повторив наратив російської пропаганди про те, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди. 

За словами Бабіша, мирна угода між Україною та Росією була «близька», допоки не з’явився Борис Джонсон і конфлікт продовжився.

