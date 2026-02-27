Урядовий проєкт бюджету Чехії на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що Чехія не планує збільшувати оборонний бюджет

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО. Про це чеський прем'єр сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz, інформує «Главком».

Чеський прем'єр Бабіш зазначив, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Та додав, що руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.

«Наш пріоритет – здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям», – заявив Бабіш.

Бабіш звинуватив нинішній уряд Петра Фіали у марнотратстві, згадавши закупівлю літаків F-35 та танків Leopard. Він вважає, що 2% ВВП – це максимум, який Чехія може собі дозволити.

Зауважимо, Бабіш переміг на минулорічних виборах, пообіцявши зосередитися на підвищенні рівня життя людей шляхом зростання заробітних плат, зниження деяких податків і запровадження нових соціальних виплат.

Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022 року. При цьому він повторив наратив російської пропаганди про те, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди.

За словами Бабіша, мирна угода між Україною та Росією була «близька», допоки не з’явився Борис Джонсон і конфлікт продовжився.