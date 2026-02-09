Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Європу

РФ нібито не збирається нападати на Європу, але готова дати «повноцінну військову відповідь» у разі потреби. Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, інформує «Главком».

За словами Лаврова, РФ наразі нібито зовсім ні до чого нападати на Європу. Але в разі потреби Росія готова повноцінно відповісти усіма наявними військовими засобами.

«Якщо раптом Європа реалізує свої загрози щодо підготовки до війни і почне нападати на Російську Федерацію, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами відповідно до доктринальних документів», – вкотре погрожує очільник МЗС Сергій Лавров.

Нагадаємо, Лавров заявив про підпільні контакти у Європі щодо України. Глава закордонного відомства країни-агресорки не приховує, що РФ активно контактує з деякими лідерами європейських країн щодо завершення війни в Україні. Щоправда, при цьому він не називає подробиць.

«Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують», – заявив Лавров. Разом з тим він підкреслив, що заяви європейських лідерів під час таких закритих переговорів практично не відрізняються від того, що вони говорять публічно.

Раніше Лавров звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте й лідерів інших країн, які входять в Альянс, у підготовці до війни з РФ.