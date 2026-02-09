Головна Світ Соціум
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс
Лавров вкотре переконує світ, що не планує нападати на Європу
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Європу 

РФ нібито не збирається нападати на Європу, але готова дати «повноцінну військову відповідь» у разі потреби. Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, інформує «Главком».

За словами Лаврова, РФ наразі нібито зовсім ні до чого нападати на Європу. Але в разі потреби Росія готова повноцінно відповісти усіма наявними військовими засобами.

«Якщо раптом Європа реалізує свої загрози щодо підготовки до війни і почне нападати на Російську Федерацію, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами відповідно до доктринальних документів», – вкотре погрожує очільник МЗС Сергій Лавров. 

Нагадаємо, Лавров заявив про підпільні контакти у Європі щодо України. Глава закордонного відомства країни-агресорки не приховує, що РФ активно контактує з деякими лідерами європейських країн щодо завершення війни в Україні. Щоправда, при цьому він не називає подробиць.

«Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують», – заявив Лавров. Разом з тим він підкреслив, що заяви європейських лідерів під час таких закритих переговорів практично не відрізняються від того, що вони говорять публічно.

Раніше Лавров звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте й лідерів інших країн, які входять в Альянс, у підготовці до війни з РФ. 

