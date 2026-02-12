Росія проігнорує перше засідання Ради миру Трампа: у чому причина

Путін не поїде до Трампа на перше засідання Ради миру

РФ не збирається брати участь у першому засіданні створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа Ради миру

Росія не відправлятиме делегацію на засідання Ради миру Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

Захарова заявила, що робота з формування російської позиції щодо Ради миру лише триває. «Росію не буде представлено на засіданні Ради миру», – сказала Захарова на брифінгу у четвер.

Зазначимо, що перше засідання Ради миру заплановане на 19 лютого у Вашингтоні.

Відсутність Росії на цьому заході підтвердив і речник Путіна. Дмитро Пєсков повідомив, що у графіку Путіна немає поїздки до США найближчим часом.

До США також не поїде і Лукашенко. Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що запрошення на першу зустріч лідерів надійшло пізно, робочий графік президента на цей період вже був спланований. Білорусь на першому засіданні Ради миру представлятиме глава МЗС Максим Риженков.

Нагадаємо, Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа. Уряд Італії офіційно підтвердив, що країна не приєднається до новоствореної «Ради миру», яку хоче створити американський президент. За словами керівника закордонного відомства Італії Антоніо Таяні, існують конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру.

Зауважимо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у січні звернулася з проханням до Трампа про зміну «конфігурації» його Ради миру. І тоді офіційний Рим зміг би приєднатися до цієї ініціативи.