Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
фото: Генштаб (ілюстративне)

Уражено низку військових об’єктів РФ

У ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н. п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника. Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н. п. Теребрено Білгородської області РФ. У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н. п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек» противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Білгородської області РФ. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, українські Сили оборони вперше знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» на території Росії. Удар було завдано в Білгородській області. Про це повідомили бійці батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців

