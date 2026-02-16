Головна Гроші Економіка
Гендиректор ДТЕК на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Гендиректор ДТЕК на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України
Максим Тімченко (зліва) на безпековій конференції у Мюнхені
фото: linkedin.com/in/maxim-timchenko

Тімченко наголосив, що Європа має вчитися на енергетичній війні в Україні

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми. Про це він заявив на своїй сторінці в LinkedIn. 

«Я розмовляв з лідерами щодо нагальних енергетичних потреб України. Захист енергетичної інфраструктури за допомогою посиленої зброї протиповітряної оборони, та підтримка негайного енергозабезпечення українських домівок мобільними генераторами та обладнанням для ремонту пошкоджених електростанцій та мережі», заявив він.

Тімченко наголосив, що Європа має вчитися на енергетичній війні в Україні і посилювати власну енергетичну безпеку.

«Захист цієї інфраструктури є життєво важливим для національної безпеки, тому інвестиції у перевірені в боях децентралізовані енергетичні системи ніколи не були такими нагальними», - підкреслив очільник ДТЕК.

Раніше на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.

