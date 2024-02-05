Новини з Польщі, які українці не помічають, бо дивляться Євробачення

Польські аграрії готуються заблокувати дороги і залізницю на кордоні з Україною

Протести на кордоні з Польщею знову будуть набирати обертів?

9-го лютого польська профспілка аграріїв готується заблокувати дороги і залізницю на кордоні з Україною.

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Президент Анджей Дуда дав інтерв’ю Кшиштофу Становському та Роберту Мазуреку на Channel Zero на YouTube. Ведучі запитали його, серед іншого: про майбутнє України та війну, спричинену Росією. Під час розмови Дуда сказав: «Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим. Крим особливий також з історичних причин, тому що насправді, якщо дивитися історично, він довгий час був під контролем Росії».

Згодом він, щоправда, опублікував коментар до своїх слів на сайті X (раніше Twitter).

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«Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом», – написав він.

Попри те віцеспікер Сейму від проросійської партії Конфедерація Кшиштов Босак підтримав необережний вислів Дуди: – У нас є невирішене питання конфлікту навколо захоплення транспортного ринку, невирішене питання конфлікту навколо потоку сільськогосподарських товарів з України (...) у нас абсолютно незаймані історичні питання, і ми повинні дисциплінувати один одного. і довести, що Крим більше український, ніж російський? Для мене це дивно», – додав депутат Конфедерації.

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А колишній премʼєр Польщі Матеуш Моравецький від партії ПІС розкритикував премʼєра Туска за те, що той ніби-то у Брюсселі погодився на заповнення польського ринку українським зерном.

фото: скріншот публікації

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