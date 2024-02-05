Новини з Польщі, які українці не помічають, бо дивляться Євробачення
Протести на кордоні з Польщею знову будуть набирати обертів?
9-го лютого польська профспілка аграріїв готується заблокувати дороги і залізницю на кордоні з Україною.
Президент Анджей Дуда дав інтерв’ю Кшиштофу Становському та Роберту Мазуреку на Channel Zero на YouTube. Ведучі запитали його, серед іншого: про майбутнє України та війну, спричинену Росією. Під час розмови Дуда сказав: «Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим. Крим особливий також з історичних причин, тому що насправді, якщо дивитися історично, він довгий час був під контролем Росії».
Згодом він, щоправда, опублікував коментар до своїх слів на сайті X (раніше Twitter).
«Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом», – написав він.
Попри те віцеспікер Сейму від проросійської партії Конфедерація Кшиштов Босак підтримав необережний вислів Дуди: – У нас є невирішене питання конфлікту навколо захоплення транспортного ринку, невирішене питання конфлікту навколо потоку сільськогосподарських товарів з України (...) у нас абсолютно незаймані історичні питання, і ми повинні дисциплінувати один одного. і довести, що Крим більше український, ніж російський? Для мене це дивно», – додав депутат Конфедерації.
А колишній премʼєр Польщі Матеуш Моравецький від партії ПІС розкритикував премʼєра Туска за те, що той ніби-то у Брюсселі погодився на заповнення польського ринку українським зерном.
Російська тактика зробити підтримку України питанням внутрішньої політики від наших сусідів до США починає працювати. Чим відповідаємо ми? Інформаційною політикою? Засіданням РНБО через загрози нацбезпеці?
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