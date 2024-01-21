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Буданов назвав країну, яка найбільше допомагає Росії вести війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов назвав країну, яка найбільше допомагає Росії вести війну в Україні
Без військової допомоги Північної Кореї ситуація для окупантів «була б катастрофічною»
фото з відкритих джерел

Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити

Найбільшим постачальником зброї для Росії є Північна Корея. Без її військової допомоги ситуація для окупантів «була б катастрофічною» в Україні. Про це сказав очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю Financial Time.

«Вони (військові КНДР, – ред.) справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною», – сказав він.

Голова розвідки зауважив, публічно Росія не визнає, що потребує зовнішньої допомоги, бо «це завжди вважалося нижче їх, це приниження».

Також Буданов додав, що Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

«Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах», – сказав він.

Раніше Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році. Зокрема, успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли

Теги: росія військові Північна Корея Кирило Буданов втрати

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