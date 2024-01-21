Буданов назвав країну, яка найбільше допомагає Росії вести війну в Україні

Без військової допомоги Північної Кореї ситуація для окупантів «була б катастрофічною»

Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити

Найбільшим постачальником зброї для Росії є Північна Корея. Без її військової допомоги ситуація для окупантів «була б катастрофічною» в Україні. Про це сказав очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю Financial Time.

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«Вони (військові КНДР, – ред.) справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною», – сказав він.

Голова розвідки зауважив, публічно Росія не визнає, що потребує зовнішньої допомоги, бо «це завжди вважалося нижче їх, це приниження».

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Також Буданов додав, що Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

«Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах», – сказав він.

Раніше Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році. Зокрема, успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.