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Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Польські перевізники мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом
фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури Польщі запевнив, що «зробить усе, щоб його рішення були виконані до 1 березня»

Черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів. Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, передає RMF FM.

Клімчак висловив задоволення тим, що протест перевізників завершився. Проте визнав, що необхідною умовою для цього буде виконання вимог перевізників, яке не залежить лише від польського уряду. 

Посадовець запевнив, що «зробить усе, щоб його рішення були виконані до 1 березня». 

На запитання, чому не вдавалося домовитися з перевізниками раніше, очільник Мінінфраструктури вказав на недбалість своїх попередників із «Права і справедливості».

«Вчора на пресконференції самі перевізники казали, що найбільше втрачений час – ці два тижні «тимчасового уряду», коли справа не просунулася ані на міліметр, а під час розмов з протестувальниками я чітко чув, що була нехтування до транспортної галузі протягом багатьох років», – зазначив Клімчак.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом.

Раніше польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані.

До слова, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

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Теги: Польща вантажівки кордон міністр пункт пропуску

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