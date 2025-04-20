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На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський
Президент запевнив, що російських військових, які вбили українських воїнів, знищать
фото: Генштаб ЗСУ

На жаль, ЗСУ зазнали втрат, повідомив президент

Українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку. Серед захисників є загиблі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави запевнив, що російських військових, які вбили українських воїнів, знищать.

За словами Зеленського, в день так званого «Великоднього перемир’я» росіяни все більше використовують важке озброєння.

До 16 години вже відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, 448 із яких – саме з важкого озброєння. Ще понад чотири сотні разів росіяни застосували FPV. Найбільше активності росіян спостерігають на Покровському напрямку, а також Курській області, Сіверському та інших напрямках на Донеччині.

«Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала», – сказав президент.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Пізніше Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я. 

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Теги: Торецьк Володимир Зеленський обстріл росія путін

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