Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

«Все скоро закінчиться». Чому не треба в це вірити

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Позиції України та Росії щодо завершення війни принципово розходяться
фото: depositphotos.com

Війна в Україні – це війна на виснаження. А вона може завершитись двома шляхами

Інтенсифікація переговорного процесу створює оптимістичні очікування, що війна скоро закінчиться. Це природним чином впливає на все суспільство, адже швидке завершення війни асоціюється з «поверненням у початок лютого 2022 року», коли очікування «шашликів на травневі» переважали над усвідомленням необхідності мобілізуватись і зберігати концентрацію на утриманні країни від поразки.

• 1 •

Варто нагадати, що переговори про завершення війни ніколи не тривають швидко. Війна у В'єтнамі тривала дев'ять років, з яких 4,5 – переговори. Перемовини щодо завершення війни на Корейському півострові тривали два роки. Під час югославських конфліктів контактні групи зустрічалися чотири роки з п'яти, поки йшли активні бої.

Тому будь-які обіцянки швидкого завершення війни на переговорах не мають під собою раціонального підґрунтя. Історичний досвід показує: якщо війну не вдалося завершити у перші тижні, далі це зробити надзвичайно важко. Оптимістичним можна було б вважати сценарій, у якому війна закінчиться у 2026 році, але навіть така ймовірність нижча за 50%.

• 2 •

Є різні погляди на доцільність переговорів, але історія свідчить: якщо війна не завершена повним розгромом супротивника, наприкінці все одно виникає якийсь документ.

Війна в Україні – це війна на виснаження. А вона може завершитись двома шляхами: одна зі сторін першою не витримує або сторони підписують договір. Теоретично можливі «чорні лебеді» – раптова смерть Путіна або заколот на кшталт пригожинського. Але це не стратегія завершення війни – це сподівання на диво.

Стратегія має спиратися на події, на які можна впливати. Тому нинішній переговорний процес потрібно розглядати лише як один із потенційних шляхів завершення війни. Але ставлення до оборони країни не може залежати від ходу переговорів, так само як і розігрівати суспільство невиправданими очікуваннями про «швидкий мир».

• 3 •

Зустрічі між делегаціями України, США та Європи взагалі не є переговорами. Переговори можуть вестися лише між Україною та Росією. Оскільки ні Європа, ні Україна прямих переговорів із РФ не ведуть, де-факто єдиним переговорником є нинішня адміністрація США.

Можливо, на певному етапі США розраховували завершити війну швидкою домовленістю з Росією про здачу України. Але зараз про це вже не йдеться. Показово, що зустріч Путіна з Віткоффом завершилася без результатів. Якби США прагнули швидкої здачі України, угоду можна було б оголосити того ж дня. Відсутність домовленостей означає: Путіну привезли план, що не відповідає очікуванням Кремля, і той його відхилив.
Оскільки США у цих переговорах фактично представляють інтереси України та Європи, вони мають узгоджувати свою позицію з союзниками. Саме це ми й бачимо, коли Умеров їздить до США, а Зеленський – до Парижа чи Лондона.

Тобто все, що відбувається, – це нормальний дипломатичний процес. Він може призвести до завершення війни, але ми лише на його початку, і наразі немає жодного сигналу, що війна скоро закінчиться.

• 4 •

Позиції України та Росії щодо завершення війни принципово розходяться. Щоправда, навіть порожні раунди переговорів із часом призводять до певного зближення позицій. Можливо, колись у майбутньому ці позиції зійдуться у компромісній точці. Але сьогодні немає жодного натяку, що це станеться найближчим часом.

Усе це разом означає: війна триватиме далі, незалежно від того, як ідуть переговори. Переговорний процес може тривати роками, і весь цей час Путін продовжуватиме намагатися вбивати все більше людей.

Відповідальна влада мала б готувати суспільство саме до такого сценарію, а не продукувати примарні надії, що «все скоро закінчиться». Тому питання утримання лінії фронту та збереження життів наших солдатів є значно важливішими за обговорення мирних планів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Європа Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня
Удар по греблі на Харківщині: аналітики пояснили, що задумали окупанти
Вчора, 09:59
Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ
Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок
3 грудня, 07:41
Versace повертається в Італію і його частка в доходах Prada Group становитиме 13%
Злиття модних домів: Prada офіційно завершила покупку Versace
2 грудня, 16:27
Наразі зафіксовано глобальний розрив народжуваності між найбіднішими та найбагатшими країнами
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись
2 грудня, 09:56
Зустріч української делегації з американською стороною
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
30 листопада, 20:31
Блогерка викликала дискусію в мережі
Блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори
30 листопада, 18:24
Прапори України та Білорусі
Київ і Мінськ: ворожнеча чи балансування?
24 листопада, 15:00
Зазначається, що європейський план буде значно справедливішим для України, ніж американський
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
21 листопада, 12:31
Поліцейські працюють на місцях ударів
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)
10 листопада, 08:23

Микола Княжицький

«Все скоро закінчиться». Чому не треба в це вірити
«Все скоро закінчиться». Чому не треба в це вірити
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
Що може змусити Путіна підписати угоду? Є три основні важелі
Що може змусити Путіна підписати угоду? Є три основні важелі
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
Ідеальна ситуація для Китаю у війні України проти Росії
Ідеальна ситуація для Китаю у війні України проти Росії

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua