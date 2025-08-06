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Загинув після виконання спеціального бойового завдання. Згадаймо штурмана Ігоря Соломеннікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув після виконання спеціального бойового завдання. Згадаймо штурмана Ігоря Соломеннікова
Посмертно Ігор Соломенніков був удостоєний звання капітана
колаж: glavcom.ua

Ігорю Соломеннікову назавжди 22 роки...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Соломеннікова. 

Ігор Соломенніков загинув 1 березня 2023 року. Його літак Су-24 був уражений ворожим винищувачем Су-35, коли він виконував спеціальне завдання з мінування дороги поблизу Дружківки Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Деснянську районну у місті Києві державну адміністрацію

Народився Ігор Соломенніков 12 травня 2000 року в місті Севастополь Автономної Республіки Крим.

Ігор Соломенніков народився 12 травня 2000 року в місті Севастополь
Ігор Соломенніков народився 12 травня 2000 року в місті Севастополь
фото: Лана Борисова/Facebook

У 2017 році закінчив Економічно-правовий ліцей Деснянського району м .Києва. Ігор з дитинства мріяв літати, тому без вагань після закінчення ліцею обрав шлях військового льотчика та вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Після закінчення ліцею Ігор Соломенніков обрав шлях військового льотчика та вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Після закінчення ліцею Ігор Соломенніков обрав шлях військового льотчика та вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
фото: Лана Борисова/Facebook

У 2021 році після закінчення ХНУПС був направлений для подальшого проходження служби до однієї із бригад тактичної авіації на посаду штурмана авіаційної ланки.

Ігор Соломенніков мав високій рівень льотної підготовки
Ігор Соломенніков мав високій рівень льотної підготовки
фото: Лана Борисова/Facebook

За період проходження служби у військовій частині капітан Ігор Соломенніков зарекомендував себе виключно дисциплінованим, виконавчим та вимогливим офіцером. Мав високий рівень льотної підготовки.

З самого початку повно масштабного вторгнення Росії капітан Ігор Соломенніков встав на захист України. У складі льотного екіпажу виконав п'ять бойових вильотів, завдяки героїчним діям було знищено значну кількість живої сили та техніки противника.

Ігорю Соломеннікову назавжди 22 роки...
Ігорю Соломеннікову назавжди 22 роки...
фото: Лана Борисова/Facebook

1 березня 2023 року після успішного виконання останнього спеціального бойового завдання по знищенню ворога в районі міста Краматорськ Донецької обл. літак був уражений ракетою противника. На жаль, екіпаж у складі льотчика і штурмана капітана Соломеннікова Ігоря Андрійовича загинув.

За проявлену мужність і героїзм при захисті Батьківщини Указом президента України Nº 201/2023 від 7 квітня 2023 року капітан Соломенніков Ігор Андрійович нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно). 

Похований 7 березня 2023 року на Лісовому кладовищі в Києві.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

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