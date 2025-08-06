Загинув після виконання спеціального бойового завдання. Згадаймо штурмана Ігоря Соломеннікова
Ігорю Соломеннікову назавжди 22 роки...
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Соломеннікова.
Ігор Соломенніков загинув 1 березня 2023 року. Його літак Су-24 був уражений ворожим винищувачем Су-35, коли він виконував спеціальне завдання з мінування дороги поблизу Дружківки Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Деснянську районну у місті Києві державну адміністрацію.
Народився Ігор Соломенніков 12 травня 2000 року в місті Севастополь Автономної Республіки Крим.
У 2017 році закінчив Економічно-правовий ліцей Деснянського району м .Києва. Ігор з дитинства мріяв літати, тому без вагань після закінчення ліцею обрав шлях військового льотчика та вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
У 2021 році після закінчення ХНУПС був направлений для подальшого проходження служби до однієї із бригад тактичної авіації на посаду штурмана авіаційної ланки.
За період проходження служби у військовій частині капітан Ігор Соломенніков зарекомендував себе виключно дисциплінованим, виконавчим та вимогливим офіцером. Мав високий рівень льотної підготовки.
З самого початку повно масштабного вторгнення Росії капітан Ігор Соломенніков встав на захист України. У складі льотного екіпажу виконав п'ять бойових вильотів, завдяки героїчним діям було знищено значну кількість живої сили та техніки противника.
1 березня 2023 року після успішного виконання останнього спеціального бойового завдання по знищенню ворога в районі міста Краматорськ Донецької обл. літак був уражений ракетою противника. На жаль, екіпаж у складі льотчика і штурмана капітана Соломеннікова Ігоря Андрійовича загинув.
За проявлену мужність і героїзм при захисті Батьківщини Указом президента України Nº 201/2023 від 7 квітня 2023 року капітан Соломенніков Ігор Андрійович нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Похований 7 березня 2023 року на Лісовому кладовищі в Києві.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.