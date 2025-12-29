Головна Світ Політика
Зустріч Трампа та Зеленського, вибухи у РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зустріч Трампа та Зеленського, вибухи у РФ: головне за ніч
Українська та американська делегації під час переговорів
фото: Офіс президента

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрілися в Мар-а-Лаго, щоб обговорити завершення війни, Росію атакували безпілотники та ракети, у США зіткнулися два гелікоптери.

Зустріч Зеленського та Трампа

Переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. 

За словами Володимира Зеленського, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді. Він наголосив на необхідності поспішати, оскільки РФ планує нові наступи найближчими місяцями. Водночас майбутній президент США зробив низку резонансних заяв:

Дипломатичний марафон продовжується у прискореному темпі, бо на наступному тижні заплановані нові зустрічі України та США, потім буде зустріч «колації охочих». «Україна готова до миру», –підсумував Зеленський. Проте Трамп попередив: якщо цей план не спрацює, альтернативою залишається продовження війни.

Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву

Попри численні заяви та тривалі переговори, суттєвих зрушень у позиціях Володимира Зеленського та Дональда Трампа наразі не спостерігається. Таку оцінку зустрічі дав американський кореспондент Марк Стоун, зазначивши, що за зовнішньою активністю ховається відсутність реальних змін у ключових питаннях.

Журналіст зауважив, що хоча Трамп активно наголошує на «великому прогресі», а Зеленський висловлюється дещо стриманіше, жодного відчутного «прориву» поки не відбулося. На думку Стоуна, погляди сторін на фундаментальні проблеми війни залишилися на тому ж рівні, що й до розмови.

Лідери ЄС прокоментували зустріч Трампа та Зеленського

Європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Під час конференц-зв’язку прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та її європейські колеги заслухали звіти лідерів США та України про результати зустрічі в Мар-а-Лаго. Сторони детально зупинилися на погоджених аспектах безпекових гарантій та обговорили пункти мирного плану, які досі залишаються відкритими.

Росію атакували ракети та безпілотники

У ніч на 29 грудня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. За попередньою інформацією, ціллю був військовий аеродром. Пишуть, що уражено Ханську авіабазу в Республіці Адигея. Вона Розташована за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Крім того, балістичні ракети атакували російське місто Тула. У Тулі оголосили ракетну небезпеку та писали, що місто атакувала саме українські балістичні ракети. Звичайно, росіяни заявили про збиття.

У США зіткнулися два гелікоптери

Поблизу муніципального аеропорту Гаммонтон у штаті Нью-Джерсі сталася трагічна авіаційна подія: внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у повітрі один пілот загинув, а інший отримав критичні поранення. 

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), у катастрофі брали участь приватні вертольоти моделей Enstrom F-28A та Enstrom 280C. Свідки події описують момент аварії як раптовий гучний звук, після якого обидві машини втратили керування та почали стрімко падати, обертаючись навколо своєї осі. Один із гелікоптерів після удару об землю охопило полум'я.

