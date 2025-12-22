Головна Світ Політика
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
Мінʼюст стверджує, що фото потенційно могло розкрити інформацію про жертв злочинів Епштейна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами пресслужби відомства, світлину було видалено на прохання правозахисних організацій

Міністерство юстиції США тимчасово видаляло фотографію з президентом США Дональдом Трампом з оприлюднених матеріалів справи Джеффрі Епштейна. Наразі фото відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними відомства, фото було попередньо позначене федеральними прокурорами Нью-Йорка як таке, що потенційно могло розкрити інформацію про жертв злочинів Епштейна. Саме з цієї причини зображення тимчасово прибрали для додаткового аналізу.

Міністерство юстиції стверджує що після перевірки не виявило жодних доказів того, що на фотографії зображені жертви або що її публікація може завдати їм шкоди. Тому фото було повторно опубліковане без змін і редагування.

Відомство наголосило, що процес перевірки документів триває, а пріоритетом залишається захист жертв і недопущення розголошення чутливої інформації.

Нагадаємо, з офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені.

