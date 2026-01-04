Головна Країна Суспільство
Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
В Україні за останні роки побільшало жінок з офіцерським званням
фото: Володимир Петров/Kyiv Post

За час повномасштабного вторгнення українська армія досягнула значного прогресу в питанні гендерної рівності

Кількість офіцерок серед військовослужбовиць в Україні значно зросла за останні роки. Якщо ще на початку 2023 року військовослужбовиці з офіцерським званням становили 4% від загальної чисельності Збройних сил, то сьогодні – уже 21%. Про це розповіла радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ Оксана Григор’єва «Громадському радіо», інформує «Главком».

«Уже з 2019 року ми маємо зараз випуски, молоді офіцерки, які вже дослужилися. Тобто вони мали первинне звання, потім пішли служити вже за спеціальностю. Вони зараз вже мають звання майора чи капітана», – стверджує Григор’єва.

Утім, питання кар’єрного зростання жінок у війську досі лишається проблемним. Зокрема, у ЗСУ досі немає жодної бойової генералки, хоча є чотири генералки в медичній службі.

«У нас немає у Збройних силах саме бойових генералок. Бо вони не пройшли ще свій тактичний, оперативний, стратегічний рівень освіти. Вони не командували бригадами», – додала радниця з гендерних питань Генштабу.

Григор’єва також зазначає, що значний ріст відбувся за час повномасштабного вторгнення: «У нас є командири взводів дівчата, є ротні дівчата. Є навіть вже і командири військових частин (…) І в ТРО є командирка батальйону».

За словами радниці, у питанні гендерної рівності українське військо за останні роки досягнуло значного прогресу. «Дуже прекрасна статистика, у нас зараз офіцерок – якщо ми починали ще два роки тому і говорили про 4% – то на сьогодні 21% жінок – це офіцерки, зі всіх, хто служить у Збройних силах України. Це дуже вже такий серйозний прогрес», – наголосила вона.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій. 

Як повідомлялося, 1 січня 2026 року на Південному напрямку внаслідок атаки ворожого безпілотника загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії (УДА) Лана Чорногорська, відома за позивним Саті. До повномасштабного вторгнення Лана була активною учасницею культурного життя Харкова, працювала журналісткою у незалежному медіа «Люк», займалася мистецтвом та активізмом.

Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
