Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії

У центрі уваги – безпекові гарантії, військовий план та економічна стратегія України на 2026 рік

Сьогодні, 3 січня 2026 року, відбулася перша сесія масштабного засідання за участі національних радників з питань безпеки з 15 країн світу, а також представників ЄС та НАТО. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що учасники вже опрацювали ключові стратегічні документи, які стануть основою подальшої взаємодії України з партнерами. Про це повідомляє «Главком».

За словами Сергія Кислиці, під час ранкової сесії радники детально розглянули пакет документів, які регламентують безпекову співпрацю. Він окремо підкреслив, що всі напрацьовані акти повністю відповідають Конституції України.

⚡️До Києва на засідання радників з національної безпеки приїхали представники з 17 країн, – Кислиця



Перший заступник голови МЗС повідомив, що перша сесія засідання була присвячена розгляду ключових документів рамкової угоди щодо миру.



Вже на другій сесії засідання, яка… pic.twitter.com/K1LFuT47xZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2026

«Ми пройшлися по ключових документах, за винятком економічного документа. Він буде розглядатися на другій сесії за участі прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва», – зазначив Кислиця.

Як зазначив Кислиця, документи, які нині написані не порушують Конституцію України. Партнери не збираються порушувати конституційний лад.

Начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов розкрив структуру військового документа, який обговорювався на засіданні. Документ складається з 4 розділів та низки секретних додатків.

«Всі ці розділи про те, яким чином будуть підтримуватися Україна, ЗСУ, забезпечення Збройних Сил, їх відновлення, їх модернізація та яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод», – розповів Гнатов.

Радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз уточнив архітектуру майбутніх угод. Гарантії безпеки будуть підписані між Україною, США та низкою європейських країн.

«Не американці наполягають на ульмативних рішеннях, а росіяни. Ніхто не тиснув на Україну під час ранкової сесії. Гарантії безпеки підпишуть США Україна та європейські країни, і неєвропейські які хочуть долучитися. Наприклад, Канада», – зазначив Бевз.

Також у договорі прописано, як будуть реагувати сторони, якщо будуть порушені умови договору з двох сторін.

Нагадаємо, до української столиці приїхали радники з питань національної безпеки низки європейських країн.