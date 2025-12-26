Головна Світ Політика
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
фото з відкритих джерел

Протягом найближчих місяців США фокусуватимуться саме на «карантині» венесуельської нафти

Військово-морські сили США розпочали масштабну операцію з блокування морських шляхів Венесуели, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті нафти, основним покупцем якої є Китай. Як повідомляє Bloomberg, американська армія фактично перейшла до режиму економічної блокади регіону, передаэ «Главком».

Один із нещодавніх епізодів підтверджує рішучість Вашингтона: нафтовий танкер, який перебуває під санкціями США, після переслідування американськими військовими кораблями був змушений змінити курс. Замість завантаження у венесуельських портах судно розвернулося в бік Атлантичного океану.

За даними видання, нинішнє розгортання сил є наймасштабнішим за останні десятиліття. Адміністрація Дональда Трампа офіційно пов'язує ці дії з боротьбою проти наркокартелів, проте основною метою є посилення тиску на венесуельський уряд. Протягом найближчих двох місяців американське командування в Карибському басейні фокусуватиметься саме на «карантині» венесуельської нафти.

Аналітики підкреслюють, що на даному етапі Білий дім робить ставку на повне економічне задушення режиму, віддаючи перевагу фінансовій ізоляції над прямим військовим зіткненням.

Раніше представник Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що Сполучені Штати «не мають юрисдикції в Карибському басейні» та звинуватив Вашингтон у «найбільшому вимаганні» в історії країни. Він також назвав захоплення американськими військовими венесуельських нафтових танкерів «гіршим за піратство».

У США підтвердили, що переслідують ще один венесуельський нафтовий танкер у регіоні. 16 грудня президент Дональд Трамп віддав наказ про військово-морську блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та входять до Венесуели або виходять із неї. Американська сторона заявила, що може зберегти або продати захоплену нафту та самі судна.

Теги: Китай Дональд Трамп блокада Венесуела нафта США

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
