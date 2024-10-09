Жінка в мережі назвала себе «Богородицею» і «зцілює» людей, але виключно за гроші

У мережі розгорівся скандал через жінку, яка нібито зцілює людей, але просить за це гроші

«Богородиця», яка «зцілює» виключно за гроші, підшукує родини в тому числі і важкопоранених військових. Про це пишуть користувачі соціальних мереж, в тому числі комунікаційниця Надія Потоцька.

Фото: Facebook

У соцмережах розгорівся гучний скандал через жінку, яка назвала себе «Богородицею» та яка начебто здатна допомогти одужати важкохворим людям. Судячи з фото та інформації на її сторінці, вона живе в Києві, але є уродженкою Золотоноші Черкаської області.

«Мені написала малознайома дівчина, – розповідає Надія Потоцька. – Просила гроші, щоб дати жінці, яка «енергетично підтримує її коханого» , який у комі. Далі зʼясувалось, що коханий понад півроку у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка «шле енергію» , щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно».

Як заявила Потоцька, «Богородиця» писала до більш ніж 20 її знайомих в соціальних мережах.

На дописи Потоцької відреагували більше тисячі українців, серед яких є і активісти, і військові. За словами дописувачів, «Богородиця» , яка «зцілює» виключно за гроші, підшукує родини в тому числі і важкопоранених військових.

Як з’ясували журналісти ТСН.ua, постраждала, про яку написала комунікаційниця – мешканка Волинської області. За попередніми даними, вона намагається зібрати понад 40 тис. грн. на порятунок життя. Не виключено, що ці гроші планує віддати «Богородиці» в обмін на «енергію» для свого коханого.

В поліції повідомили, що вже звернули увагу на ці дописи та вирішують, що можно зробити в даному випадку.

Сама ж «Богородиця» на своїх сторінках в соцмережі представляє себе як цілительку, яка «зцілює людей, родини, землю».

Нагадаємо, понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч, повідомляє «Опендатабот».

До слова, у Києві активізувалися останні декілька днів шахраї, які представляються працівниками «Київгазу» та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами.

Стало відомо, що за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство». Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.