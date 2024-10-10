Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові
Заблоковано канали проросійського політика з Молдови
У Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників. Про це повідомляє Newsmaker.
Видання пише, що заблокували канали Шора, його близької соратниці Марини Таубер, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків. Це стосується Telegram-каналу «Евразія», який належить пов’язаній з Шором організації, та новинного Gagauzinfo.MD.
Зазначається, що під час переходу на ці канали з'являється напис: «Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство».
Нагадаємо, що у Верховній Раді України обмежили використання месенджера Telegram за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України.
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