Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові
Блокування стосується Telegram-каналу «Евразія»
фото: Silas Stein

Заблоковано канали проросійського політика з Молдови

У Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників. Про це повідомляє Newsmaker.

Видання пише, що заблокували канали Шора, його близької соратниці Марини Таубер, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків. Це стосується Telegram-каналу «Евразія», який належить пов’язаній з Шором організації, та новинного Gagauzinfo.MD.

Зазначається, що під час переходу на ці канали з'являється напис: «Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство».

Ілан Шор – проросійський політик з Молдови, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади. У 2017 році його засудили за викрадення мільярда доларів з молдовських банків, але він оскаржив рішення й втік з країни після зміни влади у 2019 році. У жовтні 2022 року США та Великобританія запровадили проти нього санкції через зв'язки з Росією. Його партія нині заборонена у Молдові.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України обмежили використання месенджера Telegram за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України. 

Читайте також:

Теги: Молдова політика росія росіяни Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
Вчора, 09:01
Кадиров: Гаразд, ми проженемо сьогоднішніх мігрантів за допомогою тотального цькування, але ж завтра приїдуть з інших держав, і хто дасть гарантії, що вони будуть кращими?
Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів
8 жовтня, 08:30
Норвегія готується до можливих загроз з боку Росії
Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
30 вересня, 06:57
У Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
У Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
29 вересня, 08:55
Противник намагається прорватися між Цукурине та Селидове, але безуспішно
Чи перетвориться Покровський напрямок на «катастрофу надій» для Росії?
27 вересня, 11:55
Алішер Усманов приймає нагороду від російського диктатора Володимира Путіна
Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
26 вересня, 14:57
За словами Овчаренка, його бісить заохочувальна система у Збройних силах
Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії
21 вересня, 19:28
За останні місяці об’єми продаж дизельного палива та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли
Як західні країни фінансують війну Росії проти України? Деталі від Politico
17 вересня, 17:09
Комітет Ради Федерації з міжнародних справ раніше прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
11 вересня, 17:31

Соціум

Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові
Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові
В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
Південнокорейська письменниця стала лауреаткою Нобелівської премії-2024 з літератури
Південнокорейська письменниця стала лауреаткою Нобелівської премії-2024 з літератури
У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
35K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
24K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
16K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
15K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua