Бразилія розблокувала роботу соцмережі Х

Бразилія є одним із найбільших ринків для соцмережі Х у світі і найбільшим ринком у Латинській Америці

Телекомунікаційний регулятор Бразилії Anatel дістав вказівку забезпечити відновлення обслуговування понад 20 мільйонів користувачів у країні протягом 24 годин

Верховний суд Бразилії скасував заборону на роботу платформи X після того, як компанія виконала всі висунуті раніше вимоги. Про це повідомляє BBC.

Суддя Александр де Мораєс у своєму рішенні вказав, що скасування заборони на роботу X набирає чинності негайно, після того, як компанія сплатила штрафи та заблокувала облікові записи, що поширювали дезінформацію.

Загалом Х сплатила штрафи на загальну суму 28 мільйонів реалів (5,1 мільйона доларів). Також компанія призначила свого представника у Бразилії.

Згідно з рішенням суду, телекомунікаційний регулятор Бразилії Anatel дістав вказівку забезпечити відновлення обслуговування понад 20 мільйонів користувачів у країні протягом 24 годин.

Нагадаємо, наприкінці серпня суддя де Мораєс ухвалив заблокувати доступ до платформи Х після того, як компанія відмовилася заблокувати декілька акаунтів, які, на думку влади, поширювали дезінформацію про президентські вибори в Бразилії 2022 року.

20 вересня верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X та провайдер супутникового інтернету Starlink американського бізнесмена Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у майже мільйон доларів за один день роботи в країні після повного блокування, повідомляє BBC.

Бразилія є одним із найбільших ринків для соцмережі Х у світі і найбільшим ринком у Латинській Америці.