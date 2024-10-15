Третя штурмова розповіла, як поповнила обмінний фонд та контратакувала на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади успішно поповнили обмінний фонд

Військові Третьої штурмової бригади успішно провели контратаку в Харківській області, під час якої взяли в полон кількох російських солдатів. Про це бійці розповіли у Telegram-каналі Третьої штурмової.

За словами представників бригади, їхні бійці успішно здійснили контратаку на ворожі позиції в Харківській області. Під час наступу вдалося взяти в полон кількох російських військових.

«Наслідки – у фото від комроти друга Дацика та 2-го штурмового батальйону. Як гадаєте, з кого зняли погони?» – написали у Третій штурмовій.

На Харківському напрямку українські війська, зокрема бійці Третьої штурмової бригади, провели успішний контрнаступ, завдавши значних втрат російським силам. У ході операції українські військові звільнили близько 2 квадратних кілометрів території, ліквідувавши до 200 окупантів. Контратака була проведена з використанням значно меншої кількості сил, ніж було у ворога, проте завдяки добре спланованим діям та синхронізації всіх військових підрозділів вдалося досягти успіху.

Одним з головних завдань операції було знищення бойового потенціалу 20-ї армії Росії, зокрема її артилерії та піхоти.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади звільнили українських військових, які потрапили в полон на Харківському напрямку. За словами речника 3-ї ОШБ Олександра Бородіна, їх несподівано захопила ворожа диверсійно-розвідувальна група.

Нагадаємо, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українські військові відтіснили окупантів у Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої.

До слова, командир другого штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що співвідношення втрат між українськими та російськими військами в боях на фронті становить 12 до 1 не на користь росіян.

Нагадаємо, командир підрозділу Terra Микола Волохов з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Абдулла заявив, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу.