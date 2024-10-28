Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська
ЗСУ знищили багато техніки під Шахтарськом
Фото: скриншот з відео

Бійці 128 ОГШБр в перші дні наступу росіян на Шахтарськ знищили на тому напрямку багато техніки т окупантів

Окупанти наступають біля Шахтарська, а також Богоявленки. Напередодні з'явилась інформація про те, що росіянам вдалось просунутись у цьому районі та захопити позиції ЗСУ. Про це повідомляє проєкт Deep State.

У перші дні російського наступу на Шахтарськ оборону в тому районі тримала 128 гірсько-штурмова бригада. Її бійці показали унікальні кадри боїв та знищення ворожої техніки.

На кадрах можна побачити динаміку боїв, зокрема, засідку та ураження танку з РПГ, роботи FPV-дронів, а також найбільш ефектний кадр – постріл танка по кацапському БТР впритул.

«Наступальні дії противник проводив між Пречистівкою та Золотою Нивою в сторону Новоукраїнки та Шахтарського. За підрахунками бійців, ворог застосував в сумі за ті дні близько 40-ка одиниць техніки», – йдеться в повідомленні 128 ОГШБр в Telegram.

Також бійці заявили, що підрозділи Сил Оборони на тій ділянці робили і продовжують робити все можливе, щоб зупинити ворога, але його кількість ресурсів переважаюча, тож окупанти таки мали певні успіхи і продовжують їх розвивати, зокрема, насичуючи Новоукраїнку великою кількістю піхоти. Поряд з цим, росіянам допомогли і традиційні помилки, які ніхто не хоче виправляти.

Нагадаємо, аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях. 

Нагадаємо, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування.

До слова, сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Нагадаємо, в районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки.

Читайте також:

Теги: окупанти Telegram місто Forbes ворог відео наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни поширили у мережі фейк перед виборами у США
Росіяни запустили в мережі фейк щодо виборів у США – The Guardian
Вчора, 22:56
Важка ситуація біля Покровська
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року
26 жовтня, 00:00
Павлюк анонсував кадрові зміни у системі мобілізації
«Очищення лав від негідників»: командувач Сухопутних військ анонсував кадрові зміни в ЗСУ
24 жовтня, 23:28
ЗСУ за добу знищили 10 дронів противника
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
15 жовтня, 08:12
Росіяни у Вовчанську риють тунелі
РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ
9 жовтня, 03:00
Росіяни відправляють в бій строковиків
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
6 жовтня, 16:58
Путін досі має прихильників серед політиків демократичних країн?
«Перезавантаження» Росії. Чому Захід досі про це мріє?
4 жовтня, 20:33
Росія окупувала Вугледар – DeepState
Росія окупувала Вугледар – DeepState
1 жовтня, 20:14
Перегін «Долинська – Миколаїв» закрито для руху потягів
«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі
30 вересня, 07:30

Події в Україні

Росіяни хочуть вивезти з Луганщини 300 тонн соняшнику – Центр нацспротиву
Росіяни хочуть вивезти з Луганщини 300 тонн соняшнику – Центр нацспротиву
Вночі ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов
Вночі ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов
Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська
Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська
Шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері
Шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State
Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
34K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
30K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
11K
Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Вчора, 02:25

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua