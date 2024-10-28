Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська

Бійці 128 ОГШБр в перші дні наступу росіян на Шахтарськ знищили на тому напрямку багато техніки т окупантів

Окупанти наступають біля Шахтарська, а також Богоявленки. Напередодні з'явилась інформація про те, що росіянам вдалось просунутись у цьому районі та захопити позиції ЗСУ. Про це повідомляє проєкт Deep State.

У перші дні російського наступу на Шахтарськ оборону в тому районі тримала 128 гірсько-штурмова бригада. Її бійці показали унікальні кадри боїв та знищення ворожої техніки.

На кадрах можна побачити динаміку боїв, зокрема, засідку та ураження танку з РПГ, роботи FPV-дронів, а також найбільш ефектний кадр – постріл танка по кацапському БТР впритул.

«Наступальні дії противник проводив між Пречистівкою та Золотою Нивою в сторону Новоукраїнки та Шахтарського. За підрахунками бійців, ворог застосував в сумі за ті дні близько 40-ка одиниць техніки», – йдеться в повідомленні 128 ОГШБр в Telegram.

Також бійці заявили, що підрозділи Сил Оборони на тій ділянці робили і продовжують робити все можливе, щоб зупинити ворога, але його кількість ресурсів переважаюча, тож окупанти таки мали певні успіхи і продовжують їх розвивати, зокрема, насичуючи Новоукраїнку великою кількістю піхоти. Поряд з цим, росіянам допомогли і традиційні помилки, які ніхто не хоче виправляти.

Нагадаємо, аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях.

Нагадаємо, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування.

До слова, сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Нагадаємо, в районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки.