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ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності
Співробітники ГУР взяли участь у радіодиктанті
Фото: ГУР МО

25 жовтня 2024 року відбувся радіодиктант національної єдності

Представники Головного управління розвідки долучились до радіодиктанту, який провели 25 жовтня. Текст диктанту – «Магія голосу» –  написала Оксана Забужко. Про це повідомило в своєму Telegram-каналі ГУР.

«Дійство, присвячене Дню української писемності та мови, у 2000-му започаткувала команда «Українського радіо», тож уже 25 разів поспіль акція з написання диктанту обʼєднує тих, хто говорить, шанує, вивчає, вдосконалює й любить українську мову», – йдеться в дописі ГУР. 

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Фото: ГУР МО

Представники ГУР МО України традиційно приєднались до акції – слухали і писали «Магію голосу».

ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності фото 2
Фото: ГУР МО

Також у відомстві підтвердили, що кожного року кількість охочих написати диктант єдності зростає, і це добра тенденція. 

ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності фото 3
Фото: ГУР МО

«Добре володіння державною мовою дуже важливе для кожного воєнного розвідника, як і для усіх громадян України», – сказав воїн з позивним «Роджер», який долучився до написання диктанту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 жовтня, відбувся радіодиктант національної єдності – у День української писемності та мови. До заходу могли долучитися українці з будь-якої точки світу. 

До слова, перші мовні інспектори запрацюють в Івано-Франківську вже 28 жовтня. Міський голова Руслан Марцінків розповів, хто з містян зголосився виконувати цю роботу.

Зазначимо, що сьогодні, 25 жовтня, об 11:00 (за київським часом) стартував найбільший українськомовний флешмоб – Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він відбувається вже 25-й раз поспіль. Він транслювався онлайн на «Главкомі».

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Теги: акція радіо українці Telegram Оксана Забужко Руслан Марцінків радіодиктант ГУР

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ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності
ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності
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