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    Тривалі телефонні розмови можуть довести до раку

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    Не варто дуже довго говорити по телефону - Тривалі телефонні розмови можуть довести до раку
    Не варто дуже довго говорити по телефону
    Фото з відкритих джерел

    Дослідження команди вчених із США та Кореї виявило докази того, що тривале використання телефона пов’язане з підвищеним ризиком виникнення пухлин

    Робота, проведена командою вчених з США та Кореї, виявила докази того, що тривале постійне використання телефона пов’язане з підвищеним ризиком пухлин, особливо пухлин головного мозку.

    Згідно з дослідженням, опублікованим в International Journal of Environmental Research and Public Health, використання мобільного телефона для дзвінків протягом більше 1000 годин або близько 17 хвилин на день протягом 10-річного періоду збільшує ризик розвитку пухлини на 60 відсотків.

    Вчені відзначають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти ризики, які стільникові телефони становлять для здоров’я.

    Нагадаємо, раніше ізраїльські та світові вчені поспішають нагадати про те, що місце зберігання цього корисного в усіх відношеннях гаджета може впливати на здоров’я його власника, при чому далеко не в кращу сторону. Отже ми розповімо вам про п’ять місць, де ніколи не варто тримати свій телефон.

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    Теги: здоров'я США телефон
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    Тривалі телефонні розмови можуть довести до раку