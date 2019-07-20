Що таке ментальна корупція і чому українці до неї лояльні

Михайло Пластун кандидат юридичних наук

Михайло Пластун

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Ментальна корупція діє завжди непомітно - людина і не відчуває, як поступово перероджується, змінюється з плюса на мінус

Украинцы понимают, что коррупция — зло, но принимают это как неизбежное явление. Мы готовы смириться с тем, что иногда для быстрого решения вопроса нужно дать взятку. Такое положение дел фиксируют многочисленные социологические опросы и исследования ведущих социологических институтов страны. Как показывают результаты общенационального опроса, в основном люди не довольны коррупцией во властных кабинетах, а к бытовым взяткам уровень толерантности куда выше. По данным исследования Фонда «Демократических инициатив», 44% в украинском обществе считает, что можно найти оправдания коррупции на бытовом уровне.

По данным другого опроса, проведенного социологической группы «Рейтинг», за последний год взятки давал каждый пятый украинец для решения личных вопросов. Больше всего тех, кто давал взятки среди респондентов от 30 до 50 лет и более состоятельных и образованных. При этом абсолютное большинство респондентов (не менее 75%) убеждены, что наказание за коррупцию для чиновников центральных органов власти, правоохранителей, налоговиков, таможенников, местных властей, должно быть очень строгим (заключения, конфискация имущества).

Мы имеем в украинском обществе парадоксальную ситуацию – сочетание совершенного неприятия гражданами топ-коррупции чиновников и политиков, но при этом - лояльность к собственной, бытовой коррупции. Однако, такое положение дел вполне объяснимо.

В политологии есть такое значение - «окно Овертона», которое еще называют «окно дискурса». Эта концепция, предложенная Джозефом Овертоном в середине 1990-х годов как удобная модель для оценки суждений по степени их приемлемости обществом. Если очень утрированно – концепция демонстрирует, что отношение общества или отдельного индивидуума к какому-либо явлению можно постепенно поменять на диаметрально противоположное. По сути «окно Овертона» в плане коррупции работает следующим образом. Например, даже высокоморальный и честный человек оказавшись в обществе или в трудовом коллективе, где большинство существует за счёт мелкого взяточничества, которое считается правильной моделью поведения – постепенно сам становится взяточником и оправдывает это явление маленькой зарплатой, неустойчивостью власти, принципом «все берут – и я беру».

Это называется ментальная коррупция и действует она через психологические, адаптивные механизмы. Важно, что ментальная коррупция действует всегда незаметно - человек и не чувствует, как постепенно перерождается, меняется с плюса на минус.

В обществе, где существует ментальная коррупция – не может быть уменьшения чиновничьей или политической коррупции. Таковы социальные законы. Вот почему в Украине уже 27 лет борьба с коррупцией напоминает «хождение по замкнутому кругу».

Корни нашей национальной лояльности к коррупции уходят в нашу же национальную ментальность. За многие века существования мы смирились с мыслью о неизбежности этого зла в обществе. Накладывается еще и множество других причин ментального порядка. И важнейшая из них - правовой нигилизм или отрицание Закона. Сотни лет украинцы не имели собственной государственности и были под разными империями. Любая империя – это имперский закон. Поэтому у нас на ментальной основе зафиксировано из поколения в поколение установка: «Закон – всегда чужой, навязанный, несправедливый. Нарушить закон – значит проявить некий протест империи». Теперь, когда спустя века, мы имеем свою собственную государственность, отрицание закона все равно осталось где-то глубоко в нас.

И как в этих условиях бороться с коррупцией? Конечно, ничего не исправить, пока не изменится отношение общества к этой проблеме, пока коррупция будет восприниматься как элемент повседневности. Ничего не изменится, пока человек будет в ладу с самим собой (совестью), с обществом (моралью), государством (законом), давая или принимая взятку. Но, осознание ментальной «болезни» - это первый шаг к выздоровлению.

Украине для того, чтобы сократить уровень коррумпированности, придется потратить ни один год. И решать эту проблему нужно комплексно: менять отношение к коррупции в обществе эволюционно.

Это аспект - во-первых, образования. Необходимо кардинальное изменение системы образования в стране в целом, и внедрение зарубежных моделей, позволяющих формировать сознание молодых элит общества. Во-вторых – это аспект информации. То, как живут в развитых странах, как там выстраиваются социальные отношения, в том числе и к коррупции - мы все больше черпаем через собственный опыт, а не через чужую ретрансляцию. Этому не мало помогает все более увеличивающаяся космополитичность и глобализация. Отмена визового режима со странами ЕС, нарастающий масштаб международного туризма, упрощение открытия бизнеса в разных юрисдикциях все это явления одного порядка. Как производное от этого – во всем мире мы наблюдаем глобализацию социальных и духовных ценностей и процессов общества. И Украина тому не исключение. Социология четко демонстрирует, что хоть и медленно, но уверенно мы начинаем мыслить и идентифицировать себя как европейцы.

Это аспект смены поколений. Среди нового поколения миллениалов (поколение родившееся в 1990-х), по всем параметрам социологии, наименьшее количество носителей «ментальных болезней», в том числе и лояльности к коррупции. Причина – информационно-технологическая эпоха, в которой они формируются как личности. Они привыкли к доступности информации, цифровым инновациям (в ключе концепции «государство в смартфоне»), интеграционным процессам в геополитике, политике и экономике (они много путешествуют и видят, как устроено цивилизованное общество). Через несколько лет, они прочно станут «у руля» в политике и бизнесе и внесут совершенно другие установки.

Это аспект повышения прозрачности работы власти. Концепция диджитализации, о которой так много говорит команда нового президента Украины – как раз об этом. Мировой опыт все более наглядно демонстрирует – побороть коррупцию только жесткими санкциями – невозможно. Выход – уменьшит степень влияния человеческого фактора на принятие чиновничьих решений, автоматизировав этот процесс.

Это аспект формирования четких, кодифицированных, прозрачных и не противоречащих друг другу норм антикоррупционного законодательства на основе которых должна работать вся недавно созданная система антикоррупционных органов.

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